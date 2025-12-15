परीक्षा देने गई छात्रा ने ब्वॉयफ्रेंड को बुला लिया कॉलेज, करने लगी ऐसी जिद... दौड़े-दौड़े पहुंचे घरवाले
उत्तर प्रदेश के संभल शहर में एक छात्रा परीक्षा देने कॉलेज गई और अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। छात्रा किसी बात पर अड़ गई जिसके बाद घरवालों को बुलाया गया। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, संभल। चौधरी सराय स्थित एक महाविद्यालय में रविवार को इंप्रूवमेंट की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई। मौके पर पहुंचे स्वजन ने उसे काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद छात्रा स्वजन के साथ घर लौट गई।
शहर के एक मुहल्ले की रहने वाली छात्रा रविवार को चौधरी सराय स्थित एक महाविद्यालय में आयोजित इंप्रूवमेंट की परीक्षा देने पहुंची थी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद छात्रा ने अपने प्रेमी को भी वहां बुला लिया। छात्रा प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्वजन इसके लिए तैयार नहीं थे।
जानकारी मिलने पर छात्रा के स्वजन भी परीक्षा केंद्र के पास पहुंच गए और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। स्थिति बिगड़ती देख स्वजन ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छात्रा व उसके स्वजन को चौधरी सराय पुलिस चौकी पर बुला लिया।
इसी दौरान प्रेमी युवक मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। चौकी पर पुलिस और स्वजन ने छात्रा को समझाया कि वह जहां चाहेगी, वहां उसकी शादी कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले दो बड़ी बहनों की शादी पूरी होने दी जाए। काफी समझाने-बुझाने के बाद छात्रा स्वजन की बात मान गई और उनके साथ घर चली गई।
