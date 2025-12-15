संवाद सहयोगी, संभल। चौधरी सराय स्थित एक महाविद्यालय में रव‍िवार को इंप्रूवमेंट की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई। मौके पर पहुंचे स्वजन ने उसे काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद छात्रा स्वजन के साथ घर लौट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर के एक मुहल्ले की रहने वाली छात्रा रविवार को चौधरी सराय स्थित एक महाविद्यालय में आयोजित इंप्रूवमेंट की परीक्षा देने पहुंची थी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद छात्रा ने अपने प्रेमी को भी वहां बुला लिया। छात्रा प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्वजन इसके लिए तैयार नहीं थे।

जानकारी मिलने पर छात्रा के स्वजन भी परीक्षा केंद्र के पास पहुंच गए और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। स्थिति बिगड़ती देख स्वजन ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छात्रा व उसके स्वजन को चौधरी सराय पुलिस चौकी पर बुला लिया।