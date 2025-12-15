Language
    संभल में घरेलू गैस सिलेंडर का बढ़ा संकट, एजेंसियों के चक्कर लगा रहे लोग

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, संभल। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलिंडर की आपूर्ति इन दिनों लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। हालात यह हैं कि उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी दिनचर्या और रसोई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बुकिंग के बावजूद कई-कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है और एजेंसियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है।

    शहर में घरेलू गैस सिलिंडर की किल्लत ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। समय पर सिलिंडर न मिलने से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले बुकिंग के दो से तीन दिन के भीतर सिलिंडर मिल जाया करता था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि 10 से 15 दिन बीतने के बाद भी सिलिंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है।

    नगर की एक प्रमुख गैस एजेंसी में लगभग 40 हजार हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस के उपभोक्ता हैं। सामान्य दिनों में इस एजेंसी की रोजाना सिलिंडर खपत 600 से 800 तक रहती है, लेकिन वर्तमान में एजेंसी को प्लांट से प्रतिदिन महज 300 सिलिंडरों की ही आपूर्ति हो रही है। आपूर्ति और मांग के बीच इस बड़े अंतर के कारण उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि समय पर बुकिंग कराने के बाद भी तय तारीख पर सिलिंडर नहीं पहुंच रहा।

    एजेंसी से संपर्क करने पर अक्सर आज-कल में आ जाएगा.. कहकर टाल दिया जाता है। मजबूरी में जब लोग खुद एजेंसी पहुंचते हैं तो वहां भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता। कई उपभोक्ताओं ने यह भी बताया कि एजेंसियों में फोन तक उठाना बंद कर दिया गया है। इस समस्या का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ रहा है। रसोई का पूरा काम गैस पर निर्भर होने के कारण गैस खत्म होने पर उन्हें फिर से लकड़ी या उपलों वाले चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है।

    ग्रामीण इलाकों में यही स्थिति बताई जा रही है, जहां डिलीवरी कई-कई दिनों तक नहीं हो पा रही है। बताते हैं कि 25 दिसंबर तक यह समस्या बनी रहेगी। लोगों ने मांग की है कि बुकिंग के अनुसार समय पर सिलिंडर की डिलीवरी की जाए। साथ ही यदि कहीं कालाबाजारी या अनियमितता हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

     

    बुकिंग कराने के बाद भी छह दिन से सिलिंडर नहीं मिला। रोज एजेंसी फोन करता हूं, लेकिन कोई सही जवाब नहीं देता। मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे खाना बना रहे हैं।- निर्दोष, कोटपूर्वी

    गैस एजेंसी के तीन चक्कर लगा चुका हूं। हर बार कहा जाता है कि आज आ जाएगा, लेकिन नहीं आता। एजेंसी वाले भी सिलिंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं।- गंगा सरन शर्मा, शंकर चौराहा


    अब तो ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। फिर भी गैस सिलिंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है। अब लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। काफी परेशानी हो रही है।- टीकाराम, बरेली सराय

     

    गाजियाबाद के लोनी स्थित प्लांट में गैस पाइप लाइन में समस्या के चलते गैस सिलिंडरों की आपूर्ति कम हो रही है। जहां पहले 700 सिलिंडर आते थे, वहीं अब 300 सिलिंडर मिल रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को समय से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यह समस्या अभी 25 दिसंबर तक बनी रहेगी।- गौरव डूडा, डोडा गैस एजेंसी, संचालक