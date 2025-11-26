संभल में मध्य गंगा नहर ट्रायल के दौरान दीवार में छेद, नौ किसानों के खेतों में भरा पानी

जागरण संवाददाता, संभल। मध्य गंगा नहर के ट्रायल के दौरान गांव फत्तेहपुर भाऊ व सलखना के बीच नहर की दीवार में छेद हो गया। जिससे आसपास के खेतोंं में पानी भर गया। जानकारी मिलने पर किसान मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी तो उन्होंने पानी को पीछे बंद करा दिया। इस दौरान करीब नौ किसानों की फसल में पानी भर गया था।

तहसील क्षेत्र में इस समय सिंचाई विभाग की ओर से मध्य गंगा नहर का ट्रायल चल रहा है। जिससे उसकी कमियों व मजबूती के बारे में पता लग सके। इसके लिए करीब सप्ताह भर पहले विभाग की ओर से नहर का ट्रायल शुरू किया गया था और इस ट्रायल की स्थिति को देखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी स्थानीय अधिकारियों संग ट्रायल के बारे में जानकारी ली थी।