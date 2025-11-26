Language
    संभल में मध्य गंगा नहर ट्रायल के दौरान दीवार में छेद, नौ किसानों के खेतों में भरा पानी

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    संभल में मध्य गंगा नहर के ट्रायल के दौरान दीवार में छेद होने से नौ किसानों के खेतों में पानी भर गया। इस घटना से किसानों की फसलें डूब गईं और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जबकि किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

    ट्रायल के दौरान नहर की दीवार मे छेद।

    जागरण संवाददाता, संभल। मध्य गंगा नहर के ट्रायल के दौरान गांव फत्तेहपुर भाऊ व सलखना के बीच नहर की दीवार में छेद हो गया। जिससे आसपास के खेतोंं में पानी भर गया। जानकारी मिलने पर किसान मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी तो उन्होंने पानी को पीछे बंद करा दिया। इस दौरान करीब नौ किसानों की फसल में पानी भर गया था।

    तहसील क्षेत्र में इस समय सिंचाई विभाग की ओर से मध्य गंगा नहर का ट्रायल चल रहा है। जिससे उसकी कमियों व मजबूती के बारे में पता लग सके। इसके लिए करीब सप्ताह भर पहले विभाग की ओर से नहर का ट्रायल शुरू किया गया था और इस ट्रायल की स्थिति को देखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी स्थानीय अधिकारियों संग ट्रायल के बारे में जानकारी ली थी।

    इसी बीच मंगलवार देर शाम को तहसील क्षेत्र में हसनपुर मार्ग पर गांव फत्तेहपुर भाऊ से सलखना के बीच नहर की दीवार में अचानक छेद हो गया। जिससे उसका पानी वहां आसपास के खेतों में भरना शुरू हो गया।

    जानकारी होने पर किसान ग्रामीणों मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मामले के बारे में नहर विभाग के अधिकारियों को बताया। सूचना मिलने के बाद उन्होंने अमरोहा जनपद में नहर पर लगे साइफन से पानी को बंद करा दिया।

    मगर तब तक करीब नौ किसानों के खेत में पानी भर गया था। इसमें गुलाब सिंह, संतरपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, कोमल, कैलाश देवी के खेत में आलू व नरेश शर्मा, मोहित शर्मा व मनु शर्मा के खेत में गेंहू की फसल प्रभावित हुई है।