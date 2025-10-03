'दोगुने हो जाएंगे रुपये और डॉलर में मिलेगा रिटर्न', जावेद हबीब पर घोटाले का आरोप, मामले में बेटा भी फंसा

संभल में एफएलसी कंपनी के नाम पर निवेश के नाम पर लाखों की ठगी हुई। पुलिस ने जावेद हबीब और उनके बेटे अनस को भी आरोपी बनाया है। पुलिस मुंबई जाकर उन्हें नोटिस देगी। निवेशकों को छह प्रतिशत मासिक लाभ और रकम दोगुना करने का लालच दिया गया था लेकिन कंपनी गायब हो गई। अब तक 16 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

जागरण संवाददाता, संभल। संभल में एफएलसी कंपनी के नाम पर किए गए लाखों के निवेश घोटाले में पुलिस जांच अब तेजी पकड़ चुकी है। पहले जिस मामले में केवल स्थानीय निवासी सैफुल आरोपी बना था, अब उसकी विवेचना प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब और उसके बेटे अनस हबीब तक पहुंच गई है।

उपनिरीक्षक पवित्र परमार ने जांच में दोनों को भी आरोपित बनाया है और उनके खिलाफ पर्चा काट दिया गया है। इस मामले में विवेचक शुक्रवार को संभल से मुंबई रवाना होंगे और अंधेरी वेस्ट स्थित कार्यालय में नोटिस देकर पूरे मामले में जवाब तलब करेंगे। पुलिस के पास अब तक 16 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं और कार्रवाई का शिकंजा कसने लगा है।

विदित रहे कि सितंबर 2023 में सरायतरीन रोड स्थित रायल पैलेस होटल में एक भव्य सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें दिल्ली निवासी और मशहूर हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब अपने बेटे अनस हबीब के साथ पहुंचे थे। स्थानीय निवासी सैफुल ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था और उसने आसपास के 100 से 150 लोगों को वहां बुलाकर भरोसा दिलाया कि एफएलसी कंपनी में निवेश करने पर हर महीने छह प्रतिशत लाभ मिलेगा, रुपये दोगुने हो जाएंगे और डॉलर में रिटर्न मिलेगा।

मंच से जावेद हबीब और उसके बेटे ने लोगों को आकर्षक सपने दिखाए, जिससे कई निवेशक प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई, जमा पूंजी और यहां तक कि परिवार की जरूरतों के लिए रखे पैसे भी निवेश कर दिए।

मोहम्मद नईम ने चार लाख रुपये लगाए, मोहम्मद अमन ने करीब साढ़े पांच लाख रुपये का निवेश किया और मोहम्मद हिलाल ने साढ़े चार लाख रुपये इस उम्मीद में लगाए कि डिविडेंड से बड़ी आय होगी, यहां तक कि हिलाल ने अपनी बहन की शादी भी रोक दी, लेकिन समय बीतने पर न कंपनी का अता-पता रहा और न ही किसी तरह का रिटर्न मिला।

मार्च 2024 में मुरादाबाद रोड स्थित सैनी बैंकट हाल में भी जावेद हबीब शामिल हुआ और वहां भी बड़े-बड़े वादे किए गए, जिससे और लोगों का भरोसा बढ़ा और उन्होंने रकम लगाई। जैसे ही लोगों ने रुपये वापस मांगने शुरू किए तो निवेश कराने वाला सैफुल ही धमकाने लगा और उल्टा पीड़ितों के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी। इसके बाद मोहम्मद हिलाल और अन्य पीड़ितों ने अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी को शिकायती पत्र दिया।

जांच में सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक भाटी ने पाया कि लोगों से निवेश के नाम पर ठगी हुई है और सैफुल ही लोगों से नगद व आनलाइन रकम लेकर आईडी बनाता था, साथ ही वह कंपनी के कार्यक्रमों में जावेद हबीब के साथ मंच साझा करता था।

इसके बाद 29 अगस्त 2025 को थाना रायसत्ती में सैफुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक पवित्र परमार को सौंपी गई, जिन्होंने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाकर पाया कि जावेद हबीब और उसका बेटा अनस भी इस प्रकरण में सक्रिय भूमिका में रहे हैं।

उन्होंने दोनों को आरोपित बनाते हुए पर्चा काट दिया है। अब विवेचक आज शुक्रवार को संभल से मुंबई रवाना होंगे और वहां अंधेरी वेस्ट स्थित जावेद हबीब के कार्यालय में नोटिस देकर पूरे मामले पर लिखित जवाब तलब करेंगे। खास बात यह है कि शुरुआत में केवल पांच लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन अब तक 16 से अधिक शिकायती पत्र पुलिस को मिल चुके हैं और पुलिस को उम्मीद है कि आगे और पीड़ित सामने आएंगे। सभी शिकायतों को जांच में शामिल किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अलग से भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। पुलिस अब ठगी की रकम कहां गई, किस-किस खाते में पहुंची और इसमें कंपनी मालिक समेत कितने लोग शामिल रहे, इसका पता लगाने में जुटी है।