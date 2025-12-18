शादी का झांसा देकर छह लाख की ठगी, एक ही परिवार के छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश के सम्भल में शादी का झांसा देकर छह लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में एक ही परिवार के छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंदौसी। बनियाठेर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ग्राम गुमथल निवासी सददाम हुसैन की तहरीर पर पुलिस ने एक ही परिवार के छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित सद्दाम हुसैन के अनुसार करीब चार वर्ष पहले सद्दीक निवासी मोहल्ला बजरिया, आंवला जिला बरेली ने अपनी पुत्री फरहाना का रिश्ता उससे तय किया था और बाद में शादी कराने का भरोसा दिया गया। इसी दौरान सद्दीक और उसकी पत्नी रुकसाना के कहने पर उसने फरहाना को मोबाइल फोन दिला दिया।
बताया कि फोन में सिम पीड़ित की आइडी पर चल रहा था। आरोप है कि फरहाना के माध्यम से आरोपितों ने उससे लगभग चार लाख रुपये ऐंठ लिए गए। इसके अलावा फरहाना के भाई नदीम, वसीम और बब्लू भी समय-समय पर उससे पैसे लेते रहे। सद्दाम का कहना है कि करीब 25 दिन पहले रुबी नाम की युवती की शादी के नाम पर उससे दो लाख रुपये और ले लिए गए। इसके बाद आरोपी पक्ष ने फरहाना से शादी कराने के बदले पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग रख दी।
जब पीड़ित ने असमर्थता जताई तो आरोपियों ने शादी न कराने, बातचीत बंद कराने और झूठे बलात्कार के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार अब तक उससे कुल छह लाख रुपये ठगे जा चुके हैं। थाना प्रभारी मनोाज कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में छह आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी के खिलाफ जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
