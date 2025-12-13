UP Weather: संभल में घने कोहरे की वजह से वाहनों की गति हुई धीमी, एक्यूआई 177 तक पहुंचा

जागरण संवाददाता, संभल। जनपद में शनिवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे वातावरण में सर्दी बढ़ गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात एक्यूआइ 177 तक पहुंच गया, जो हवा की सेहत के लिहाज से संतोषजनक श्रेणी से नीचे माना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही, जिसके चलते हाइवे से लेकर जनपद के प्रमुख लिंक मार्गों पर वाहन चालकों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों की गति धीमी रही और चालकों ने फाग लाइट और हेडलाइट जलाकर सावधानी के साथ वाहन चलाए।