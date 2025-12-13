Language
    UP Weather: संभल में घने कोहरे की वजह से वाहनों की गति हुई धीमी, एक्यूआई 177 तक पहुंचा

    By Shiv Narayan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    शनिवार की सुबह संभल में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सर्दी बढ़ गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 तक पहुंच गया, जो संतोषजनक श्रेणी से नीचे है। दृश्यता कम होने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। जनपद में शनिवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे वातावरण में सर्दी बढ़ गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात एक्यूआइ 177 तक पहुंच गया, जो हवा की सेहत के लिहाज से संतोषजनक श्रेणी से नीचे माना जाता है।

    सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही, जिसके चलते हाइवे से लेकर जनपद के प्रमुख लिंक मार्गों पर वाहन चालकों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों की गति धीमी रही और चालकों ने फाग लाइट और हेडलाइट जलाकर सावधानी के साथ वाहन चलाए।

    मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार जनपद में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे के कारण सुबह की सैर, स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को भी परेशानी महसूस हुई।