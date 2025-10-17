संवाद सहयोगी, संभल। धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने चौकी स्तर पर विशेष टीमें गठित कर दी हैं। ये टीमें शुक्रवार से ही सक्रिय हो गई हैं। शहर में लगे 206 सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। हर गतिविधियों पर सत्यव्रत पुलिस चौकी से निगरानी रहेगी। वहीं चंदौसी में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का पूरा अमला मैदान में रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्योहरी सीजन चल रहा है। बाजार में भी खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। बढ़ती भीड़ के मद्देनज़र पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी की है। एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि हर चौकी प्रभारी को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

पुलिस कर्मियों को मोबाइल बाइकों से लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे तुरंत मौके पर पहुंच सकें। नगर के प्रमुख बाजारों तहसील रोड, मुहल्ला ठेर, सरायतरीन, हयातनगर आदि में भी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी में बने कंट्रोल रूम से इन कैमरों की लाइव फीड पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों से भी अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के बाहर पर्याप्त रोशनी रखें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।