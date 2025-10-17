Language
    संभल के त्‍योहार पर हर क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी पुलिस टीमें, 206 CCTV कैमरों से हो रही शहर की निगरानी

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    संभल में त्योहारों के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। पुलिस की टीमें हर इलाके में मुस्तैद हैं और शहर के 206 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

    संवाद सहयोगी, संभल। धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने चौकी स्तर पर विशेष टीमें गठित कर दी हैं। ये टीमें शुक्रवार से ही सक्रिय हो गई हैं। शहर में लगे 206 सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। हर गतिविधियों पर सत्यव्रत पुलिस चौकी से निगरानी रहेगी। वहीं चंदौसी में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का पूरा अमला मैदान में रहेगा।

    त्योहरी सीजन चल रहा है। बाजार में भी खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। बढ़ती भीड़ के मद्देनज़र पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी की है। एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि हर चौकी प्रभारी को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

    पुलिस कर्मियों को मोबाइल बाइकों से लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे तुरंत मौके पर पहुंच सकें। नगर के प्रमुख बाजारों तहसील रोड, मुहल्ला ठेर, सरायतरीन, हयातनगर आदि में भी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी में बने कंट्रोल रूम से इन कैमरों की लाइव फीड पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों से भी अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के बाहर पर्याप्त रोशनी रखें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    चंदौसी सर्किल में भी सुरक्षा योजना लागू की गई है। भीड भाड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है, वहीं यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया है। एएसपी ने बताया कि दीपावली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर क्षेत्र में मोबाइल पेट्रोलिंग टीमें सक्रिय रहेंगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी जारी रहेगी। क्षेत्रों में लगातार गश्त जारी रहेगी।