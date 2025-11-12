यूपी के इस जिले में अब ई-रिक्शा वाले नहीं कर सकेंगे मनमानी, तैयार हो रहे नये नियम; अनदेखी पर होगी बड़ी कार्रवाई
संभल में ई-रिक्शा संचालन को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब रूट निर्धारित होंगे और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। ई-रिक्शा में एक तरफ जाली लगेगी ताकि यात्री एक ही दिशा से चढ़-उतर सकें। बिना पंजीकरण वाले रिक्शा पर भी कार्रवाई होगी, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।
जागरण संवाददाता, संभल। बहुत जल्द अब ई-रिक्शा संचालन के रूट निर्धारित किए जाएंगे। उसके लिए यातायात पुलिस, परिवहन विभाग व नगर पालिका साथ मिलकर कार्ययोेजना तैयार कर रही है। इतना ही नहीं ई रिक्शा के सामने की ओर लगे शीशे पर अधिकारियों द्वारा संबंधित रूट का कोड लिखा होगा। जिससे पता चल सकेगा कि वह किस रूट का है और किस रूट पर चल रहा है। जहां निर्धारित रूट से अलग चलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जी हां, अभी तक गली मुहल्लों के साथ मुख्य मार्गों व हाइवे पर ई रिक्शा सवारियों को बैठाकर दौड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। इनमें से कुछ ई रिक्शा चालक सवारियाें के स्थान पर माल भरकर ढोे हुए दिखाई दे जाएंगे। जबकि माल ढोने के लिए अलग प्रकार के ई रिक्शा है।
मगर, अब इस प्रकार की अनदेखी नहीं हो सकेगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। जिसमें गली मुहल्ले के अतिरिक्त यदि अब ई-रिक्शा हाइवे या मुख्य मार्ग पर दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वहां मार्ग पर सभी प्रकार के वाहन फर्राटा भरते हैं और इससे हादसे का डर बना रहता है। परिवहन विभाग में अन्य वाहनों के साथ ई रिक्शाओं का भी पंजीकरण कराया जाता है। जिले में करीब 7700 ई रिक्शा पंजीकृत हैं। जबकि सड़कों पर काफी संख्या में दौड़ते हुए दिखाई देंगे। इसमें बहुत से तो ऐसे है जिनका विभाग में पंजीकरण न होने के साथ ही उनकी स्थिति भी काफी जर्जर हालत में होती है।
एक ही तरफ से उतरेंगे और चढ़ेंगे यात्री, लगेंगे जाल
ई-रिक्शा जहां तहां खडे होकर सवारियों को उतारते व बैठाते हैं। दोनों साइडें खुली हुई हैं और किधर से भी यात्री उतर जाते हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसमें नियमों की अनदेखी के कारण हादसों के डर की आशंका अधिक रहती है। मगर अब इन ई-रिक्शा में दाएं ओर जाली या ग्रिल लगवाई जाएगी, जिससे न तो कोई उसमें बैठ सके और न ही उतर सके।
इसी को लेकर यातायात पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार की गई है। जिसमें इन ई रिक्शा के दाएं ओर जाली या ग्रिल लगवाने का निर्णय लिया गया है। जिससे इन ई रिक्शा में सवारियां सिर्फ बाएं ओर से ही बैठे या उतरें। अधिकारियों का मानना है कि इससे लोग नियमों के प्रति जागरूक होंगे और हादसों में काफी हद तक कमी आएगी।
बिना पंजीकरण वाले अनाधिकृत रूप से सड़क पर दौड़ रहे ई-रिक्शा पर कार्रवाई के लिए जल्द ही अभियान शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही उनके रूट निर्धारण का भी प्रयास किया जा रहा है। जिससे यह मुख्य मार्ग पर संचालित न हो सकें। इन ई-रिक्शा के लिए कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे हादसों की आशंका भी कम रहे।- दीपक तिवारी, क्षेत्राधिकारी यातायात संभल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।