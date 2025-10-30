जागरण संवाददाता, संभल। मिलावटी खाद बेचे जाने की शिकायत पर जिला कृषि अधिकारी प्रबोध मिश्रा ने दो दुकानों से खाद के नमूने लिए और उन्हें जांच को भेजा। जांच पड़ताल के दौरान एक दुकान में खाद की बिक्री के साथ-साथ अवैध रूप से गैस रिफिलिंग व डीजल की बिक्री किए जाने की बात भी सामने आई। इस पर पूर्ति विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को नगर मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी को शिकायत मिली थी कि मल्ली सराय स्थित कुरैशी खाद भंडार से मिलावटी खाद की बिक्री की जा रही है। इस पर वह टीम के साथ जांच के लिए मौके पर पहुंचे तो दुकान बंद थी। घंटे भर इंतजार के बाद जब उनके द्वारा दुकानस्वामी को फोन किया गया तो काफी देर तक वहां पर नहीं आये। इस पर संदिग्ध मानते हुए जिला कृषि अधिकारी ने दुकान को बाहर से बंद कर ताला लगा दिया था।

गुरुवार को जिला कृषि अधिकारी प्रबोध मिश्रा टीम के साथ नगर के मल्ली सराय स्थित कुरैशी खाद भंडार की दुकान पर पहुंचे। जहां ताला खुलवाने के बाद जांच पड़ताल की गई तो उसमें खाद के चार कट्टे संदिग्ध मिले। इस पर उनमें से नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच को भेजे गए।

इसके बाद टीम गांव सिकंदरपुर सराय स्थित सलीम खाद भंडार की दुकान पर पहुंची तो दुकान बंद थी। इस पर फोन कर दुकान स्वामी को मौके पर बुलावा कर दुकान को खुलवाकर जांच की गई। निरीक्षण के दौरान दुकान में खाद व कीटनाशक दवाओं की बिक्री के साथ गैस की अवैध रिफिलिंग व डीजल बिक्री की बात सामने आयी।