दरअसल, बहजोई के गांव लहरावन के प्रवीण कुमार का खाता पंजाब नेशनल बैंक की बहजोई शाखा में है। वह इसी खाते का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करता था। 26 अक्टूबर को प्रवीण ने कुछ रुपये निकालने के लिए अपना डेबिट कार्ड अपने भाई को दिया था।

संवाद सहयोगी, बहजोई। बहजोई क्षेत्र में एक युवक के खाते से डेबिट कार्ड बदलकर ठगों ने 1.82 लाख रुपये निकाल लिए। जब युवक ने अपना खाता चेक किया तो रकम गायब देखकर उसके होश उड़ गए।

बताया गया कि एटीएम पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका कार्ड बदल दिया। इसके बाद जब दो नवंबर को प्रवीण को रुपये की जरूरत पड़ी और उसने खाता चेक किया तो उसमें से बड़ी रकम गायब थी।

बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि अलग-अलग तिथियों में उसके खाते से चार बार में 32 हजार रुपये और तीन बार में 50 रुपये निकाले गए, जिससे कुल 1,82,000 रुपये का नुकसान हुआ। इतनी बड़ी रकम निकल जाने के बाद युवक अचंभित रह गया और तुरंत अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक कराया। पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।