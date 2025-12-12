आईडीबीआई बैंक खाते से साइबर फ्रॉड का खुलासा, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, संभल। बनियाठेर थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें आईडीबीआई बैंक के एक म्यूल अकाउंट के जरिए भारी भरकम अनधिकृत लेनदेन होने की पुष्टि हुई है। साइबर सेल की जांच में खाते के धारक विशाल निवासी ग्राम अलीपुर बुजुर्ग पर संदेह गहराया है, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) व 318(4) के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।

तहरीर के अनुसार, साइबर सेल टीम को समन्वय पोर्टल पर एक खाता संदिग्ध पाए जाने की सूचना मिली थी। जांच में सामने आया कि इस खाते से 01 अप्रैल 2022 से 14 अक्टूबर 2025 तक कई अनाधिकृत ट्रांजैक्शन हुईं। शिकायतकर्ता राहुल नवरिया, निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), ने इस खाते से 12 बार में कुल 1,20,000 रुपये की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

खाते की स्टेटमेंट जांच में एक ही दिन कई बार लेनदेन, 500–500 रुपये के लगातार क्रेडिट, 730 रुपये के लगातार डेबिट सहित कई संदिग्ध गतिविधिया पाई गईं। पूछताछ में खाते के स्वामी विशाल ने बताया कि उसके टेलीग्राम पर एक लिंक आया था, जिस पर क्लिक करने के बाद वह एक ग्रुप से जुड़ गया। एक अज्ञात व्यक्ति ने उससे ओटीपी लेकर खाते का दुरुपयोग किया। बाद में समूह डिलीट हो गया और उसे लेनदेन की जानकारी नहीं मिली।