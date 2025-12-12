UP Weather: संभल में शीतलहर का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

संवाद सहयोगी, बहजोई। संभल में शीतलहर की दस्तक के साथ ही ठंड के तेवर तेज होने लगे हैं। बढ़ती ठंड का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। सर्दी-जुकाम, खांसी-बुखार, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द और जकड़न जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वार्डों में रूम हीटर, वार्मर और पर्याप्त कंबल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने को कहा है।

सीएमओ ने प्रत्येक अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में शीतलहर से प्रभावित मरीजों के लिए दो बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एंटीबायोटिक, विटामिन, पेन किलर, सर्दी-जुकाम की दवाएं, सीरप और आवश्यक इंजेक्शन का पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने को कहा गया है।

तीमारदारों के लिए रैन बसेरों व विश्राम गृहों में रूम हीटर, वार्मर और अलाव की व्यवस्था करने के साथ ही कंबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बाल रोगियों के लिए आयु के अनुरूप अआक्सीजन मास्क, नेबुलाइजर मशीनें तथा नेबुलाइजर हेतु दवाओं सहित आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य की गई है।