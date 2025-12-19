संभल के 70 कोल्ड स्टोराें पर होगी कार्रवाई, 10 हजार रुपये महीने के हिसाब से लगेगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश के संभल में 70 कोल्ड स्टोराें पर कार्रवाई की जाएगी। इन कोल्ड स्टोराें पर 10 हजार रुपये महीने के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। अब प्रशासन की नजर जिले में संचालित कोल्ड स्टोरों पर पड़ी है। पता चला है कि किसी भी कोल्ड स्टोर के पास में भूगर्भ जल विभाग की तरफ से अनुमति या फिर पंजीकरण नहीं है। सभी कोल्ड स्टोर नियमों की अनदेखी कर चला रहे हैं और भूमि के नीचे से पानी निकाल रहे हैं। ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने इस कोल्ड स्टोरों पर कार्रवाई के लिए उद्यान विभाग व भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों के साथ टीम गठित कर रणनीति बनाई है। जिसमें तय किया गया है कि जो कोल्ड स्टोर जितने साल से संचालित है। उसी अंतराल में दस हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से जुर्माना भरेगा।
जिले में लगभग 70 कोल्ड स्टोर संचालित हैं। लेकिन, किसी के पास में भी भूगर्भ जल विभाग की तरफ से न तो कोई प्रमाण पत्र है और न ही अनुमति है। जो, नियमानुसार होनी चाहिए। ऐसे में सभी कोल्ड स्टोर वाले नियमों की अनदेखी करते हुए पानी की बर्बादी करने में लगे हुए हैं।
इसलिए अब प्रशासन ने सभी कोल्ड स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की रूपरेखा तैयार की है। इस संबंध में कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी बात की जाएगी। फिर सभी कोल्ड स्टोरों पर चेकिंग करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अब नियम के विपरीत जाकर कोई भी कोल्ड स्टाे संचालित नहीं हो सकेगा।
इसके लिए भू-जल के लिए पंजीकरण भी कराएंगे। जो, नहीं कराएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर, यह भी देखा जाएगा कि कौन सा कोल्ड स्टोर कितने साल से नियम तोड़ रहा है। फिर उसी अंतराल के साथ हर महीने दस हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग व भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर टीम भी तैयार हो चुकी है। जल्द ही कार्रवाई की सिलसिला शुरू होगा।
