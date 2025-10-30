संभल में CMO ने CHC का किया आकस्मिक निरीक्षण, पांच डॉक्टर सहित 15 कर्मी मिले अनुपस्थित; एक दिन का वेतन काटा
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पांच चिकित्सक और 15 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण उनका एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया। मरीजों ने दवाओं की उपलब्धता न होने की शिकायत की, जिस पर सीएमओ ने दवा आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी।
संवाद सहयोगी, बहजोई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की उपस्थिति पंजिका, ओपीडी रजिस्टर, प्रसूति कक्ष, औषधि भंडारण कक्ष, प्रयोगशाला और टीकाकरण कक्ष काे गहनता से देखा।
निरीक्षण के समय सीएचसी पर तैनात पांच चिकित्सक एवं 15 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस पर सीएमओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि सभी कर्मचारियों की उपस्थिति का दैनिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। ताकि अस्पताल की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
सीएमओ ने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था की भी समीक्षा की। इसके अलावा मरीजों को दी जा रही दवा, इलाज की गुणवत्ता और रजिस्टरों की स्थिति को भी देखा। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने ओपीडी में बैठे मरीजों से वार्ता कर उनसे उपचार एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।
मरीजों ने कुछ दवाओं की उपलब्धता न होने की शिकायत भी की। इस पर सीएमओ ने दवा आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दशा में मरीजों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।अनुपस्थित चिकित्सक और कर्मचारी आनन-फानन में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने लगे। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।
