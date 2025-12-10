संभल के बहजोई में बरात में आए युवक पर हमला, तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

संवाद सूत्र, बहजोई। बहजोई के मोहल्ला मुराव टोला के मोहित कुमार उर्फ सोहित ने कोतवाली बहजोई में तहरीर देकर बताया कि तीन दिसंबर की रात्रि वह टीटू चौहान की बालरात में शामिल होने सादुल्लागंज, थाना दातागंज, बदायूं गया था, जहां पहले से मौजूद शिवम कश्यप, अतुल कश्यप और दो अज्ञात व्यक्तियों ने बिना कारण गालीगलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर सभी ने लाठी, डंडे और हाथ में पहने कड़े से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। घायल अगले दिन की सुबह किसी तरह बहजोई थाने पहुंचा और पहुंचकर अपना मेडिकल परीक्षण कराया। उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच के बाद यह मामला दर्ज किया गया है।