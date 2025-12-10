Language
    संभल के बहजोई में बरात में आए युवक पर हमला, तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

    By Shiv Narayan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई में बरात में आए एक युवक पर हमला किया गया। इस घटना के संबंध में तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बहजोई। बहजोई के मोहल्ला मुराव टोला के मोहित कुमार उर्फ सोहित ने कोतवाली बहजोई में तहरीर देकर बताया कि तीन दिसंबर की रात्रि वह टीटू चौहान की बालरात में शामिल होने सादुल्लागंज, थाना दातागंज, बदायूं गया था, जहां पहले से मौजूद शिवम कश्यप, अतुल कश्यप और दो अज्ञात व्यक्तियों ने बिना कारण गालीगलौज शुरू कर दी।

    विरोध करने पर सभी ने लाठी, डंडे और हाथ में पहने कड़े से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। घायल अगले दिन की सुबह किसी तरह बहजोई थाने पहुंचा और पहुंचकर अपना मेडिकल परीक्षण कराया। उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच के बाद यह मामला दर्ज किया गया है।

    भाइयों ने युवक से की मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

    बहजोई : बहजोई क्षेत्र के पाठकपुर निवासी धर्मेन्द्र ने कोतवाली बहजोई में तहरीर देकर बताया कि नौ दिसंबर की दोपहर दो बजे उसके भाई नरेन्द्र और रोहताश ने बिना कारण गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने उसे मारपीट कर चोट पहुंचाई और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। जिसने ने थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की। तहरीर प्राप्त होने पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है।