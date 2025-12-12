संभल में उपद्रवियों के ईंट-पत्थर से बनी दीपा सराय पुलिस चौकी, बच्ची ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, संभल। अति संवेदनशील क्षेत्र दीपा सराय में बनी नई पुलिस चौकी का उद्घाटन शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। चौकी का निर्माण उन ईंट-पत्थरों से किया गया है, जो 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर बरसाए थे।



शुक्रवार को नखासा थाना क्षेत्र के मुहल्ला दीपा सराय में बनी स्थायी पुलिस चौकी का एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और सीओ कुलदीप कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां देकर उद्घाटन किया। छोटी बच्ची इनाया ने फीता काटकर चौकी को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया। इनाया वही बच्ची है, जिसने कुछ माह पहले इस चौकी की नींव रखी थी।

इससे पहले हिंदुपुरा खेड़ा और रिठाली पुलिस चौकी का शुभारंभ भी इसी मुस्लिम बच्ची के हाथों हुआ है। दीपा सराय लंबे समय से संवेदनशील माना जाता है। यहां पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क का आवास भी है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में जिस ईंटो का इस्तेमाल हुआ था, उसी से इस स्थायी चौकी की दीवारों का निर्माण कराया गया है।

उद्घाटन के दौरान चौकी परिसर में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि चौकी बनने से इलाके में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। यह क्षेत्र खुफिया एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय अपराधी और हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा का मकान भी इसी क्षेत्र में स्थित है। बीते वर्षों में यहां से कई युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए गए, जिसके चलते यह इलाका सुरक्षा एजेंसियों की नजर में बना है।