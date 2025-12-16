संभल के चामुंडा मंदिर के सुंदरीकरण के लिए तैयार हो रहा नक्शा, जल्द शुरू होगा काम
संवाद सहयोगी, संभल। कस्बा सिरसी के मुहल्ला चौधरियान स्थित चामुंडा देवी मंदिर के लिए शासन की ओर से एक करोड़ 65 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है। पूरी परियोजना का नक्शा तैयार किया जा रहा है। वंदन योजना के तहत इसका काम कराया जाएगा। मंदिर परिसर ओर आसपास की सुविधाओं का जीर्णोद्धार कराने के साथ सुंदरीकरण होगा। इसी माह कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
नगर पंचायत सिरसी के मुहल्ला चौधरियान स्थित प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र, चैत्र व अन्य धार्मिक अवसरों पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर के विकास की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे अब वंदन योजना के तहत मंजूरी मिल गई है।
स्वीकृत धनराशि से मंदिर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें नाली सहित सीसी रोड के निर्माण के लिए 65.99 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इससे मंदिर तक आने-जाने वाले मार्गों पर जलभराव और कीचड़ की समस्या से राहत मिलेगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के बैठने और स्मरण स्थल के रूप में विकसित किए जाने वाले स्मृति स्थल के सुंदरीकरण पर 9.45 लाख रुपये खर्च किए होंगे।
मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2.49 लाख रुपये की लागत से वाटर कियोस्क लगाया जाएगा। वहीं अन्य संरचनात्मक विकास कार्यों के लिए 71.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन कार्यों में परिसर का सुंदरीकरण, प्रवेश द्वार, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। नगर पंचायत के ईओ ने बताया कि योजना को धरातल पर उतारने के लिए आर्किटेक्ट द्वारा पूरी परियोजना का नक्शा तैयार किया जा रहा है। नक्शा तैयार होते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
मंदिर तक जाने वाली सड़क की हालत काफी खराब थी। बरसात में जलभराव से परेशानी होती थी। सीसी रोड और नाली बनने से बड़ी राहत मिलेगी।- रवि कुमार, स्थानीय निवासी
नवरात्र में दूर-दूर से लोग आते हैं, लेकिन पानी और बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। वाटर कियोस्क और सुंदरीकरण से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी।- विमल सैनी, स्थानीय निवासी
मंदिर का विकास होने से क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी। यह क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दराज से लोग माता के दर्शन को पहुंचते हैं। हम भी दिन रात मंदिर में सेवा करते हैं।- गजराम सिंह, महंत
चामुंडा मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि स्वीकृत होना खुशी की बात है। उम्मीद है काम जल्द और अच्छी गुणवत्ता से पूरा होगा।- भूकन सिंह सैनी, स्थानीय निवासी
चामुंडा मंदिर के जीर्णाेद्धार और सुंदरीकरण के लिए वंदन योजना के तहत 1 करोड़ 65 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है। फिलहाल इसका नक्शा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही कार्य शुरू होगा।- डॉ. मणिभूषण तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सिरसी
