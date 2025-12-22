जागरण संवाददाता, संभल। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में पीछे से आयी तेज रफ्तार कैंटर ने दवा लेने जा रहे बाइक सवार युवक को रौंद दिया। जिससे वह घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे स्वजन व पुलिस ने घायल को उपचार के लिए पास के ही निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना ऐंचोड़ा कंबोह क्षेत्र में गांव नगलिया कामगार निवासी वरुण उर्फ टाइगर 19 पुत्र अशोक कुमार सोमवार को बाइक से सैदनगली अपनी दवा लेने के लिए जा रहे थे। स्वजन ने बताया कि वरुण बाइक से अपनी दवा लेने के लिए नगली पाकबड़ा मार्ग से होते हुए सैदनगली जा रहे थे।

जैसे ही वह ज्ञानपुर से नगलिया के बीच पहुंचे तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक काे टक्कर मारने के साथ ही बाइक सवार को रौंद दिया। जिससे वह उछल कर सड़क पर दूर जा गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर स्वजन व थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए। साथ ही उन्हें उपचार के लिए सैद नगली स्थित निजी चिकित्सालय में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद चालक कैंटर को लेकर मौके से भाग गया।