Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दवा लेने जा रहे बाइक सवार को कैंटर ने कुचला, मौके पर मौत; पर‍िवार में मचा कोहराम

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल में एक दुखद घटना घटी। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में दवा लेने जा रहे एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, संभल। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में पीछे से आयी तेज रफ्तार कैंटर ने दवा लेने जा रहे बाइक सवार युवक को रौंद दिया। जिससे वह घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे स्वजन व पुलिस ने घायल को उपचार के लिए पास के ही निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना ऐंचोड़ा कंबोह क्षेत्र में गांव नगलिया कामगार निवासी वरुण उर्फ टाइगर 19 पुत्र अशोक कुमार सोमवार को बाइक से सैदनगली अपनी दवा लेने के लिए जा रहे थे। स्वजन ने बताया कि वरुण बाइक से अपनी दवा लेने के लिए नगली पाकबड़ा मार्ग से होते हुए सैदनगली जा रहे थे।

    जैसे ही वह ज्ञानपुर से नगलिया के बीच पहुंचे तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक काे टक्कर मारने के साथ ही बाइक सवार को रौंद दिया। जिससे वह उछल कर सड़क पर दूर जा गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर स्वजन व थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए। साथ ही उन्हें उपचार के लिए सैद नगली स्थित निजी चिकित्सालय में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद चालक कैंटर को लेकर मौके से भाग गया।

    पुलिस ने पीछा कर सैदनगली के पास से कैंटर को पकड़ लिया और चालक को हिरासत में कर लिया। साथ ही शव को कब्जे में कर कार्रवाई शुरू कर दी। युवक की मौत की जानकारी के बाद स्वजन में खलबली मच गई। मां हीरावती के साथ अन्य सभी स्वजन का बुरा हाल था।