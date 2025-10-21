संभल में भाई दूज पर सभी रूटों पर बढ़ेंगे बसों के फेरे, रेलवे में टिकट काउंटर बढ़े; यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारी

जागरण संवाददाता, चंदौसी। दीपावली के बाद अब भाईदूज के लिए रोडवेज और रेलवे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दिन बड़ी संख्या में लोग बसों और ट्रेनों से सफर करते हैं। त्योहार को देखते हुए रोडवेज ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी हैं, साथ ही सभी रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रेलवे ने भी यात्रियों को टिकट लेने में असुविधा न हो, इसके लिए टिकट काउंटर बढ़ाए हैं।

चंदौसी बस स्टैंड प्रभारी राजू यादव ने बताया कि इस समय चंदौसी से प्रतिदिन 95 बसों का संचालन होता है, जिनमें बदायूं के लिए 35, मुरादाबाद के लिए 40 और दिल्ली के लिए 20 बसें चलती हैं। वहीं अलीगढ़ रूट पर 15 बसें संचालित की जाती हैं। भाईदूज के त्योहार को देखते हुए सभी रूटों पर अतिरिक्त फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्टैंड पर हर समय बस उपलब्ध रहती है। यदि किसी रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक हो जाती है तो वहां तुरंत बस भेज दी जाती है। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।



वहीं रेलवे के सीएमआइ वेद प्रकाश ने बताया कि टिकट लेने के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए दो काउंटर 24 घंटे खुले रहते हैं। इसके अलावा तीन आटोमेटिक वेंडिंग मशीनें भी कार्यरत हैं। यात्री यूटीएस आन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपना टिकट आनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटफार्म पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ और जीआरपी को सतर्क किया गया है।