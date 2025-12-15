नाले में पड़े बैग को खींच रहे थे कुत्ते, शक होने पर लोगों ने बुलाई पुलिस, खोलकर देखा तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी नगर से सटे ग्राम पतरहुआ में पतरौआ बड़ी ईदगाह के पास स्थित नाले से सोमवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव सड़ा-गला होने के साथ ही सिर, दोनों पैर और हाथ गायब मिले, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है।

सोमवार सुबह कुत्ते बैग में बंद लाश को खींच रहे थे, इस पर वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में सीओ मनोज कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए।

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। सिर, हाथ और पैर गायब होने के साथ शव की स्थिति बेहद खराब होने के कारण पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का अनुमान है कि व्यक्ति की हत्या कई दिन पहले की गई और बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया।

शव 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगाला जा रहा है, ताकि मृतक की शिनाख्त हो सके।