    संभल के चंदौसी में चिह्नीकरण का काम पूरा, खुद अतिक्रमण हटा रहे लोग

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    चंदौसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर दिखने लगा है। नगर पालिका द्वारा निर्धारित समय में लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। पालिका का कहना ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। बीते दिनों नगर में शुरू हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर अब धीरे-धीरे नजर आने लगा है। नगर पालिका की ओर से दिए गए निर्धारित समय के भीतर अधिकांश लोगों ने स्वयं अपने दुकानों और मकानों के सामने नालियों पर बने स्थाई और आंशिक अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। नगर पालिका का कहना है कि अधिकांश स्थानों पर सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो लोग तय समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    पिछले गुरुवार को नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत फव्वारा चौक से संभल गेट तक की गई थी। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से मामला शांत रहा। शुक्रवार को नगर पालिका ने अभियान दोबारा शुरू किया, लेकिन व्यापारियों के विरोध और प्रतिरोध के चलते कुछ दूरी पर इसे रोकना पड़ा। व्यापारियों ने पालिका पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया।

    इसके बाद शनिवार को नाराज व्यापारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर पालिका से पहले अतिक्रमण चिह्नित करने और स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत देने की मांग की थी। व्यापारियों का कहना था कि जिस गति से अभियान चलाया गया, उससे बाजार में अतिक्रमण कम होने के बजाय अफरातफरी और व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई।

    उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका बिना किसी निशान या सूचना के मनमर्जी से अतिक्रमण हटा रही है। एसडीएम आशुतोष तिवारी ने व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए नगर पालिका को निर्देश दिया कि अतिक्रमण पहले चिह्नित किए जाएं और लोगों को स्वयं हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

    अधिशासी अधिकारी धर्मराज राम ने बताया कि नगर के ज्यादातर हिस्सों सीतारोड, ब्रह्म बाजार, बड़ा बाजार, सेमरटोला, चुन्नी मुहल्ला, लोधियान मुहल्ला, सीकरी गेट, खुर्जा गेट, महाजन मुहल्ला सहित लगभग सभी व्यस्त स्थानों पर अतिक्रमण चिह्नित किया जा चुका है। इसके साथ ही लोग नालियों पर बने पक्के स्लैब तोड़ना और अन्य पक्के निर्माण हटाना भी शुरू कर चुके हैं। यह कार्य मुख्य रूप से रात के समय किया जा रहा है ताकि दिन में कारोबार प्रभावित न हो।

    उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटने के साथ मलबा भी साफ किया जा रहा है, जिससे लोगों को पर्याप्त समय मिल रहा है। लगभग एक सप्ताह में अधिकांश अतिक्रमण हटने की उम्मीद है। यदि इसके बाद भी कोई अतिक्रमण रहता है, तो नगर पालिका संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाएगी और शेष अतिक्रमण भी ध्वस्त किया जाएगा। धर्मराज राम ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरी तरह बिना किसी भेदभाव के चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।