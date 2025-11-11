Language
    संभल में सरकारी भूमि पर चला प्रशासन का बुलडाेजर, अवैध कब्जा हटवाने के साथ दी गई ये चेतावनी

    By Bhagwant Singh Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    संभल में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर चलाया। अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी जारी की थी। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन का उद्देश्य है। दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    संवाद सहयोगी, चंदौसी। थाना कुढफतेहगढ़ क्षेत्र के गांव लच्छमपुर में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया।

    गांव लक्ष्मपुर में ग्राम समाज की भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, लगातार शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को नायब तहसीलदार सतेंद्र सिंह व रजत कुमार राजस्व विभाग की टीम व थाना पुलिस के साथ गांव पहुंचे। जहां पर उन्होंने गांव की कई गाटों की भूमि का सर्वेक्षण कर नाप-तोल की, जिसके बाद गांव के मरघट, एक स्कूल, पंचायत, चकरोड के साथ रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा मिला।

    इसके बाद उन्होंने बुलडोजर मंगाकर सभी जगहों से किए गए कब्जे को ध्वस्त कराया। इसके साथ गांव के रास्ते की भूमि है, पर बने ओमवीर सिंह के मकान के कुछ हिस्से व कब्रिस्तान की भूमि पर रमेश पुत्र छत्रपाल सिंह की निर्माणाधीन दीवार और मकान के हिस्से को भी हटवाया गया।

    प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी ने भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कानून गो बाबूराम, लेखपाल संजीव यादव, प्रदीप कुमार सुनील कुमार के साथ पुलिस बल मौजूद रहा।