संभल में सरकारी भूमि पर चला प्रशासन का बुलडाेजर, अवैध कब्जा हटवाने के साथ दी गई ये चेतावनी

संवाद सहयोगी, चंदौसी। थाना कुढफतेहगढ़ क्षेत्र के गांव लच्छमपुर में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया।

गांव लक्ष्मपुर में ग्राम समाज की भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, लगातार शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को नायब तहसीलदार सतेंद्र सिंह व रजत कुमार राजस्व विभाग की टीम व थाना पुलिस के साथ गांव पहुंचे। जहां पर उन्होंने गांव की कई गाटों की भूमि का सर्वेक्षण कर नाप-तोल की, जिसके बाद गांव के मरघट, एक स्कूल, पंचायत, चकरोड के साथ रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा मिला।