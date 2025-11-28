Sambhal Accident: संभल हादसे का मंजर देख कांप उठे लोग! गंगा एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की उठी मांग

संवाद सहयोगी, संभल। गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण हादसे ने क्षेत्र के लोगों को झकझोरकर रख दिया है। गुरुवार शाम हुए इस हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि एक्सप्रेस-वे अभी औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बिना अनुमति वाहन तेज गति से यहां दौड़ते दिख रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन होने के बावजूद सुरक्षा मानकों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और न ही किसी प्रकार का निगरानी तंत्र मौजूद है। ऐसे में चालक बिना किसी रोक-टोक के एक्सप्रेस-वे पर प्रवेश कर जाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि वाहन ऐसे ही मनमाने तरीके से चलते रहे तो बड़ी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। मांग की है कि जब तक गंगा एक्सप्रेस-वे पूरी तरह तैयार होकर औपचारिक रूप से शुरू नहीं हो जाता, तब तक यहां वाहनों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने, निगरानी करने और अवैध रूप से प्रवेश करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है।

मंजर देख कांप उठा हर किसी का कलेजा गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण हादसे का मंजर इतना भयावह था कि जिसने भी देखा, उसका कलेजा कांप उठा। कार और पिकअप की जोरदार टक्कर में हुई छह लोगों की मौत और पिता पुत्र घायल हो हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मी भी हादसे के दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए।

वाहनों के परखच्चे उड़ चुके थे और सड़क पर दूर-दूर तक मलबा बिखरा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोगों को तुरंत बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया। लोगों ने मौके पर पहुंचकर लोगों बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने में मदद की।