    संभल में प्रतिबिंब पोर्टल से मिले संदिग्ध 178 खातों की हो रही पड़ताल, चंदौसी में दो रिपोर्ट दर्ज

    By Shiv Narayan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    संभल जिले में प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त 178 संदिग्ध खातों की जांच पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। इन खातों का उपयोग अवैध वित्तीय गतिविधियों में होने की आशंका है। अब तक 15 खातों की जांच में अवैध लेनदेन का पता चला है, जिसके आधार पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अन्य खातों की जांच भी जारी है।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त संदिग्ध खातों के डाटा के आधार पर जनपद में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से जांच में जुट गए हैं।

    अवैध लेनदेन में उपयोग होने वाले म्यूल खातों को चिन्हित करने के लिए खातेधारकों से संपर्क किया जा रहा है और प्रत्येक थाने में सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किन खातों का दुरुपयोग किया गया और किन मामलों में खाताधारकों को जानकारी तक नहीं थी।

    दरअसल, प्रतिबिंब पोर्टल से जनपद संभल को कुल 178 संदिग्ध बैंक खातों का डाटा भेजा गया है। ये ऐसे खाते हैं जो वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर सही व्यक्तियों के नाम से खुलते हैं, लेकिन उनका संचालन कोई और संभालता है और इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों व वित्तीय अपराधों में किया जाता है जिन्हें म्यूल खाते कहा जाता है।

    जनपद के सभी थानों को यह डाटा उपलब्ध करा दिया गया है और सत्यापन के दौरान खाते धारकों से पूछताछ की जा रही है कि उनके खातों में हुए लेनदेन कैसे और किन परिस्थितियों में हुए। अब तक 15 खातों की जांच पूरी हो चुकी है जिनमें सभी खाते गलत पाए गए हैं, जिन पर अवैध लेनदेन का स्पष्ट संकेत मिला है।

    इसी आधार पर विभिन्न थानों में कार्रवाई की जा रही है। चंदौसी कोतवाली में अभी तक दो रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं जबकि अगले चौबीस घंटे में अन्य रिपोर्ट दर्ज होने की संभावना है। शेष खातों की जांच जारी है, जिसके पूरा होने पर यह स्पष्ट होगा कि कुल कितने खाते म्यूल की श्रेणी में आते हैं और कितने वास्तविक हैं।

    प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त 178 खातों के डाटा का गहन सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 15 खाते गलत पाए गए हैं, जिनमें अवैध लेनदेन की स्पष्ट पुष्टि हुई है और इन्हीं मामलों पर रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। शेष खातों की जांच तेजी से जारी है और सभी मामलों में कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। - अनुकृति शर्मा एएसपी, दक्षिणी, संभल।