वेतन रुकने से परिषदीय शिक्षकों में खलबली, धनराशि को नियमानुसार खर्च ना करने पर बड़ी कार्रवाई 

संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न मदों की धनराशि का नियमानुसार व्यय न किए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अलका शर्मा ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जनपद के 1289 परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज अध्यापकों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या बोले बीएसए अलका शर्मा? बीएसए अलका शर्मा ने बताया कि 17 अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया कि जनपद को अवमुक्त की गई धनराशि-जैसे कंपोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट, लाइब्रेरी ग्रांट, निर्माण कार्यों हेतु स्पिल ओवर धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण मद की धनराशि का अब तक नियमानुसार उपभोग नहीं किया गया है।