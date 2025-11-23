कभी तो हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव आएगा... आखिर ऐसा क्यों बाेले संभल सदर विधायक इकबाल महमूद?

जागरण संवाददाता, संभल। सदर विधायक इकबाल महमूद ने फिर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी न कभी तो हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव आएगा। बोले, भाजपा हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करती है। वह एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा करती है। जबकि मुस्लिम इस देश का राष्ट्रभक्त है, था और रहेगा।

दिल्ली में हुए विस्फोट पर बोले सदर विधायक-हर मुस्लिम गलत नहीं, कुछ हैं दहशतगर्द

शनिवार को आवास पर उन्होंने मीडिया से कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट में मुस्लिमों की बदनामी हुई है। कुछ दहशतगर्दी फैलाने वाले मुस्लिम भी हैं लेकिन, सभी नहीं हैं। मुस्लिम देशभक्त है, था और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ भय फैलाने के लिए उछाला जा रहा है। जबकि देश में रहने वाले मुस्लिम भारत में ही रहेंगे।