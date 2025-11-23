Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कभी तो हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव आएगा... आखिर ऐसा क्यों बाेले संभल सदर विधायक इकबाल महमूद?

    By Sorav Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    सदर विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव आएगा। उन्होंने भाजपा पर मुस्लिम विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली विस्फोट पर उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम दहशतगर्द हैं, पर सभी नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम हमेशा से देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने विदेशी मुसलमानों को देश से बाहर करने की बात कही और कहा कि देशद्रोहियों को सजा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सदर विधायक इकबाल महमूद।

    जागरण संवाददाता, संभल। सदर विधायक इकबाल महमूद ने फिर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी न कभी तो हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव आएगा। बोले, भाजपा हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करती है। वह एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा करती है। जबकि मुस्लिम इस देश का राष्ट्रभक्त है, था और रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में हुए विस्फोट पर बोले सदर विधायक-हर मुस्लिम गलत नहीं, कुछ हैं दहशतगर्द


    शनिवार को आवास पर उन्होंने मीडिया से कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट में मुस्लिमों की बदनामी हुई है। कुछ दहशतगर्दी फैलाने वाले मुस्लिम भी हैं लेकिन, सभी नहीं हैं। मुस्लिम देशभक्त है, था और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ भय फैलाने के लिए उछाला जा रहा है। जबकि देश में रहने वाले मुस्लिम भारत में ही रहेंगे।

    गलत करने वालों को मिलेगी सजा

    विधायक बोले, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ। उसमें मुस्लिम डॉक्टर शामिल होने की वजह से पूरा मुस्लिम संप्रदाय बदनाम हुआ है। लेकिन, गलत करने वालों को सजा मिलेगी। क्योंकि भारत देश कमजोर नहीं है। देश के खिलाफ चलने वालों को उसकी सजा जरूर मिलेगी। बोले, भारत में देश वाले मुस्लिम ही रहने चाहिए। विदेश वालों को जाना चाहिए। इसका असर, सिर्फ मुस्लमानों पर ही है और मुसलमान अलर्ट भी है। आखिर में उन्होंने कहा कि कभी न कभी तो हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव आएगा।