जागरण संवाददाता, चंदौसी। पति को परमेश्वर मानने वाली सामाजिक मान्यताओं के बीच जब रिश्तों में विश्वास टूटता है, तो उसका असर पूरे समाज को झकझोर देता है। ऐसा ही दृश्य सोमवार सुबह चंदौसी कोतवाली में देखने को मिला, जहां प्रेम संबंधों के चलते पति की निर्मम हत्या के आरोप में पकड़ी गई रूबी के चेहरे पर न तो पछतावे की झलक दिखी और न ही किसी तरह का अफसोस। कोतवाली परिसर में वह बिना किसी संकोच के खड़ी रही और उसके हावभाव साफ संकेत दे रहे थे कि उसे अपने कृत्य का कोई पश्चाताप नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि रूबी ने किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन उसकी भाव-भंगिमा ने बहुत कुछ कह दिया। सुबह के समय पुलिस ने उसके दोनों बच्चों को कोतवाली बुलवाया। इसके बाद रूबी ने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। बच्चों ने बताया कि वे मां के लिए कपड़ों की दो जोड़ियां लेकर आए थे, हालांकि उनके चेहरे पर भी कोई विशेष भावनात्मक जुड़ाव नजर नहीं आया। वहीं दूसरी ओर, इस मामले में आरोपित गौरव की स्थिति बिल्कुल अलग दिखी। वह रूबी की तुलना में अधिक नर्वस और घबराया हुआ नजर आया।

सूत्रों के अनुसार, उसने जमानत को लेकर किसी से बातचीत करने की कोशिश भी की। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मीडिया को उनसे बातचीत की अनुमति नहीं दी। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपितों का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया।