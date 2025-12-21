Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑटो से कम किराए में रोडवेज: चंदौसी-इस्लामनगर रूट पर नई बस सेवा शुरू, नोट करें टाइमिंग

    By Mahendra P Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    चंदौसी से इस्लामनगर के लिए रोडवेज ने नई सेवा शुरू की है, जिसका किराया सामान्य बसों से 20% कम है। यह बस चंदौसी से इस्लामनगर होते हुए संभल जाएगी और उसी ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोडवेज बस। फाइल

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर से बदायूं क्षेत्र के इस्लामनगर के लिए रोडवेज ने नई सेवा शुरू की है। यह बस चंदौसी से चलकर इस्लामनगर होते हुए संभल जाएगी और उसी रूट से चंदौसी वापस आएगी। इस बस में सामान्य बस के मुकाबले 20 प्रतिशत कम किराया निर्धारित किया गया है। लगभग पांच घंटे के इस रूट पर बस के दो फेरे लगाए जाएंगे। इसके बाद विभाग जल्द ही सहसवान रूट पर भी जनता बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामान्य बसों से भी 20 प्रतिशत कम रहेगा किराया, संभल से होगी वापसी

    नगर की सीमा से सटे बदायूं के कस्बा इस्लामनगर, सहसवान, बिल्सी आदि क्षेत्रों के लिए चंदौसी से रोडवेज की कोई सीधी बस सेवा नहीं थी। नजदीकी क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन चंदौसी आते-जाते हैं। इनमें मरीजों से लेकर छात्र, व्यापारी तथा सामान्य खरीदारी करने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा लोगों की रिश्तेदारी और सामाजिक संबंध भी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके, वर्षों बीत जाने के बाद भी लोग रोडवेज सेवा से वंचित थे।

    सीधी बस सेवा शुरू

    लोगों को निजी वाहनों या डग्गामार साधनों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन, शनिवार से चंदौसी-इस्लामनगर के लिए रोडवेज की सीधी जनता बस सेवा शुरू कर दी गई है। वह भी सामान्य किराये से 20 प्रतिशत कम दरों पर। लोगों को लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए महज 25 रुपये देने होंगे, जबकि वर्तमान में लोग 30 रुपये खर्च कर ऑटो या डग्गामार वाहनों से चंदौसी पहुंचते हैं।

    ये है बस की टाइमिंग

    यह बस सुबह आठ बजे चंदौसी से चलेगी और पथरा मोड़, ओरछी चौराहा होते हुए इस्लामनगर पहुंचेगी। नौ बजे इस्लामनगर पहुंचने के बाद बस 10.30 बजे संभल पहुंचेगी। इसी रूट से वापस होते हुए लगभग 1.30 बजे चंदौसी पहुंचेगी। यह बस सेवा प्रतिदिन दो फेरे लगाएगी। इसके बाद विभाग जल्द ही बिल्सी और सहसवान रूट पर भी जनता बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है।

     

    काफी समय से इस रूट पर बस सेवा की मांग की जा रही थी। इस सेवा से जहां रोडवेज को राजस्व प्राप्त होगा, वहीं लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। जल्द ही अन्य रूटों पर भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। -राजीव कुमार यादव, चंदौसी रोडवेज स्टेशन प्रभारी