आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर राेडवेज बस ने बाइक सवार दो भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत
संभल में आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर रोडवेज बस ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक केशव बीएससी की पढ़ाई के लिए जा रहा था। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, संभल। आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर एक रोडवेज बस ने बाइक सवार दो चचेरे-तहेरे भाईयों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर काफी संख्या में भीड़ जुट गई। टक्कर मारने वाली बस को कब्जे में ले लिया गया है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव इटुउआ निवासी 22 वर्षीय केशव दिवाकर पुत्र सतीश दिवाकर ने इस बार इंटर की परीक्षा पास की थी और वह अलीगढ़ में बीएससी की पढ़ाई के लिए घर से पांच हजार रुपये फीस के लिए अपने चचेरे भाई विशाल के साथ बाइक पर जा रहा था।
आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर गांव बिचपुरी सैलाब के नजदीक पहुंचे तो सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में केशव और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके जुटी भीड़ व पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया लेकिन, वहां पर पहुंचते ही चिकित्सक ने केशव को मृत घोषित कर दिया।
जबकि विशाल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। बताया गया है कि केशव तीन बहन भाइयों में सबसे बड़ा था।
सीएचसी में पहुंचे पिता बेटे को शव को देखकर बेसुध होकर गिर गए। गुन्नौर कोतवाली प्रभारी अखिलेश प्रधान ने बताया कि रोडवेज को कब्जे में ले लिया है। चालक फरार हो गया। उसका पता लगाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।