संवाद सूत्र, मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे मजदूर की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सिसौटा निवासी ऋषिपाल (50) पुत्र बाबूराम की रविवार देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। बताते हैं कि ऋषिपाल मुरादाबाद में बेलदारी का काम करते थे और मुरादाबाद के ही हरथला के मऊ में किराये के मकान में रहते थे। गांव के ही दोस्त की भतीजी की शादी का निमंत्रण मिलने पर वे बाइक पर सवार होकर रविवार की रात ही गांव सिसौटा के लिए निकल पड़े।

देर रात लगभग साढ़े नौ बजे के करीब जैसे ही वह असमोली थाना क्षेत्र के गांव सैंंधरी में धर्म कांटा के नजदीक पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ऋषिपाल बाइक समेत दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी दौरान इलाके में गश्त कर रही पुलिस की नजर घायल पर पड़ी तो तुरंत उन्हें सीएचसी असमोली ले गए, वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।