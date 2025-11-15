'पहले SIR से काटेंगे नाम, फिर घुसपैठिया बताकर कर देंगे बाहर', केंद्र पर हमलावर हुए सपा नेता रामगोपाल यादव

जागरण संवाददाता, संभल। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने एसआईआर लागू होने के सवाल पर कहा कि एसआईआर की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। जब 2003 को बेस मान रहे हैं तो उसको तो 22 साल हो चुके हैं। इसलिए यह जान पूछकर कुछ लोगों के वोट काटकर आतंक पैदा करना चाहते हैं।

शनिवार को बहजोई में राज्यसभा सदस्य जावेद अली के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव ने संभल में मीडिया से बातचीत की। जिसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिये जैसा अभी इन्होंने बिहार में किया। चार प्रतिशत वोट विपक्ष के काटकर तीन प्रतिशत वोट बीजेपी के बढ़ा दिए। वोट ज्यादा मिला आरजेडी को, वोट कब मिला बीजेपी। फिर भी सरकार प्रचंड बहुमत से बीजेपी की बनी है। ये साजिशें चल रही है देश में, इसलिए एसआईआर में कुछ भी हो।

हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिसका वोट नहीं बनेगा। उसका नुकसान होगा। क्योंकि दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं फिर वह कल कहेंगे कि यह बांग्लादेशी है और यह घुसपैठी हैं। इनको बाहर कीजिएगा, यह एक साजिश है।