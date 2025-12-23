Rahul Murder Case: सिर को ग्राइंडर से काटने के बाद हाथों को शरीर से किया अलग, 55 KM में ठिकाने लगाए लाश के टुकड़े
रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस शातिराना और प्लान्ड अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया। वह किसी को भी अचंभित कर सकता है। राहुल की हत्या के बाद रूब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंदौसी। रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस शातिराना और प्लान्ड अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया। वह किसी को भी अचंभित कर सकता है। राहुल की हत्या के बाद रूबी ने उसकी पहचान छिपाने के लिए पहले सिर को ग्राइंडर मशीन से काटा। इसके बाद फिंगर प्रिंट का मिलान न हो सके, इसलिए हाथों को शरीर से अलग कर दिया। कम जगह में शव आ सके, इसके लिए पैरों को भी धड़ से अलग कर दिया गया।
इसके बाद शव के हिस्सों को अलग-अलग जगहों पर फेंका गया, ताकि यदि वे बरामद भी हों तो उनका आपस में मिलान न हो सके। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि वे कैमरों की पकड़ में न आएं।
पुलिस के अनुसार शव के टुकड़े करने के बाद उन्हें पहले पॉलीथिन में, फिर बैग में पैक किया गया, ताकि बदबू या खून बाहर न आ सके। इसके बाद सिर और हाथ-पैर को 55 किलोमीटर दूर राजघाट गंगा में फेंकने के लिए एक कार को 1300 रुपये किराये पर बुक किया गया। रूबी और गौरव दोनों ड्राइवर के साथ गए थे।
इसके बाद बाकी धड़ को स्कूटी पर रखकर लगभग दो किलोमीटर दूर नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। साथ ही बैग लाने में प्रयोग हुई बाइक को भी कब्जे में लिया गया है। इस दौरान रूबी और उसके साथी कहीं भी सीसीटीवी की पकड़ में नहीं आए। इसके अलावा उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके, इसके लिए वे अपने मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ गए थे।
पुलिस की जांच में सामने आया अभिषेक और रूबी के बीच पैसों का लेनदेन
हत्याकांड में एक आरोपित माने जा रहे अभिषेक उर्फ सौभव और रूबी के बीच स्वजन प्रेम संबंध की बात कह रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की जांच में दोनों के बीच पैसों के लेनदेन की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार रूबी ने अभिषेक से कुछ रुपये ले रखे थे। जिस चुन्नी मुहल्ले में यह वारदात हुई है वह क्षेत्र में जूतों के निर्माण के लिए काफी मशहूर है।
