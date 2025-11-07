राहुल गांधी से जुड़े बयान के मामले में अब सोमवार को फैसला सुनाएगी MP-MLA एडीजे कोर्ट

जागरण संवाददाता, चंदौसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े बयान के मामले में संभल की एमपी-एमएलए एडीजे कोर्ट में 28 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसले के लिए सात नवंबर की तारीख तय की थी। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते शुक्रवार को कोर्ट की ओर से फैसला नहीं सुनाया गया। अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा।

यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बयान “हमारी लड़ाई भाजपा-आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है” को देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया था।