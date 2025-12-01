Sambhal News: प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम भेजा शव

संवाद सहयोगी, जागरण संभल। नखासा थाना क्षेत्र के चकूनी गांव में प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे से स्वजन में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।नखासा थाना क्षेत्र के गांव चकूनी निवासी अरविंद पुत्र नत्थन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे अरविंद अरविंद अमरोहा जनपद के हसनपुर ब्लॉक के गांव फय्याज नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे।उन्हें एसआईआर में बीएलओ के सहायक के रूप में फय्याज नगर में ड्यूटी सौंपी गई थी। सोमवार की सुबह गांव चकूनी में ही अपने घर पर उनका शव अचेत अवस्था में पाया गया। सूचना पर पहुंची नखासा पुलिस ने जानकारी की और शव को कब्जे में लिया।