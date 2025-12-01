Language
    Sambhal News: प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम भेजा शव

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    संभल के नखासा क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर, अरविंद, की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर पर मौत हो गई। वह अमरोहा के फय्याज नगर में बीएलओ सहायक के रूप में भी कार्यरत थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण संभल। नखासा थाना क्षेत्र के चकूनी गांव में प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे से स्वजन में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।नखासा थाना क्षेत्र के गांव चकूनी निवासी अरविंद पुत्र नत्थन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे अरविंद

    अरविंद अमरोहा जनपद के हसनपुर ब्लॉक के गांव फय्याज नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे।उन्हें एसआईआर में बीएलओ के सहायक के रूप में फय्याज नगर में ड्यूटी सौंपी गई थी। सोमवार की सुबह गांव चकूनी में ही अपने घर पर उनका शव अचेत अवस्था में पाया गया। सूचना पर पहुंची नखासा पुलिस ने जानकारी की और शव को कब्जे में लिया।

    थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव बालियान का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।