श्रीकल्कि धाम में देश से जुटेंगे साधु-संत, महोत्सव में पहली बार कथा का आयोजन; तैयारियां देखने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम
संभल के ऐंचोड़ा कंबोह गांव स्थित श्री कल्कि धाम में 1 से 7 दिसंबर तक श्री कल्कि कथा का आयोजन होगा। कल्कि महोत्सव में देश भर से साधु-संत शामिल होंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तैयारियों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। महोत्सव में प्रतिदिन योग शिविर और शाम को आरती का भी आयोजन किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, संभल। तहसील क्षेत्र में गांव ऐंचोड़ा कंबोह स्थित श्री कल्कि धाम में एक से सात दिसंबर तक श्री कल्कि कथा का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए कल्कि धाम पर तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। जहां कथा के दौरान श्रद्धालुओं के बैठने को टेंट लगाने का कार्य किया जा रहा है। यहां पर देश के कई बड़े साधु-संत शामिल होंगे।
एक से सात दिसंबर तक किया जाएगा श्री कल्कि कथा का आयोजन
तहसील क्षेत्र में गांव ऐंचोड़ा कंबाेह स्थित श्री कल्कि धाम में इस बार श्रीकल्कि महोत्सव के दौरान श्री कल्कि कथा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में एक दिसंबर से सात दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस श्री कल्कि महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार कल्कि महोत्सव के दौरान पहली वार श्री कल्कि कथा का आयोजन किया जाएगा और इस कथा में सम्मिलित होने के लिए देश भर से कई प्रसिद्ध साधु संतों के आगमन को लेकर तैयारियों को किया जा रहा है।
श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे
मंगलवार को श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां की जा रही तैयारियों को देखा। उन्होंने वहां लगाए जा रहे टेंट के साथ आवासीय परिसर को और विशाल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार श्रीमद जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा श्री कल्कि कथा काे सुनाया जाएगा। ऐसे में इसके उद्घाटन समारोह में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि, आनंद अखाड़ा के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद, निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी, सुधांशु महाराज सहित अनेक साधु, संत, महंत व संन्यासियों के आने को लेकर यहां व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। जिससे किसी को भी कोई परेशानी न हो।
श्री कल्कि धाम प्रवक्ता पंकज चाहल ने बताया कि श्री कल्कि महोत्सव में प्रतिदिन योग शिविर भी आयोजित किया जाएगा। महोत्सव स्थल पर प्रवास करने वाले श्रद्धालु प्रात काल में योगाचार्यों के निर्देशन में योग करेंगे। जबकि कथा विश्राम बेला में प्रतिदिन सायंकाल के समय भव्य आरती की जाएगी और कथा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालु इस आरती में प्रतिदिन सम्मिलित रहेंगे।
