श्रीकल्कि धाम में देश से जुटेंगे साधु-संत, महोत्सव में पहली बार कथा का आयोजन; तैयारियां देखने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम

जागरण संवाददाता, संभल। तहसील क्षेत्र में गांव ऐंचोड़ा कंबोह स्थित श्री कल्कि धाम में एक से सात दिसंबर तक श्री कल्कि कथा का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए कल्कि धाम पर तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। जहां कथा के दौरान श्रद्धालुओं के बैठने को टेंट लगाने का कार्य किया जा रहा है। यहां पर देश के कई बड़े साधु-संत शामिल होंगे।

तहसील क्षेत्र में गांव ऐंचोड़ा कंबाेह स्थित श्री कल्कि धाम में इस बार श्रीकल्कि महोत्सव के दौरान श्री कल्कि कथा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में एक दिसंबर से सात दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस श्री कल्कि महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार कल्कि महोत्सव के दौरान पहली वार श्री कल्कि कथा का आयोजन किया जाएगा और इस कथा में सम्मिलित होने के लिए देश भर से कई प्रसिद्ध साधु संतों के आगमन को लेकर तैयारियों को किया जा रहा है।

श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मंगलवार को श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां की जा रही तैयारियों को देखा। उन्होंने वहां लगाए जा रहे टेंट के साथ आवासीय परिसर को और विशाल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार श्रीमद जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा श्री कल्कि कथा काे सुनाया जाएगा। ऐसे में इसके उद्घाटन समारोह में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि, आनंद अखाड़ा के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद, निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी, सुधांशु महाराज सहित अनेक साधु, संत, महंत व संन्यासियों के आने को लेकर यहां व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। जिससे किसी को भी कोई परेशानी न हो।