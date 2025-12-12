आचार्य प्रमोद कृष्णम ने PM मोदी से की मुलाकात, फोटो शेयर कर बताया- किस मुद्दे पर हुई बात?
Acharya Pramod Krishnam | PM Modi | कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। Acharya Pramod Krishnam | कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह भेंट लगभग 40 मिनट तक चली, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री को कल्कि धाम के निर्माण की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने हाल ही में आयोजित कल्कि कथा और कल्कि पटका जैसे विभिन्न आध्यात्मिक एवं संगठनात्मक मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की।
आचार्य कृष्णम ने एक्स पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं। उन्होंने फोटो शेयर कर बताया कि दोनों के बीच क्या बात हुई... किस बात पर विस्तार से चर्चा हुई?
भारतीय “संसद”— Acharya Pramod (@AcharyaPramodk) December 12, 2025
के PM कक्ष में आज,
भारत के यशस्वी प्रधान मन्त्री आदरणीय @narendramodi जी को श्री कल्कि धाम के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट और विश्व की प्रथम “कल्कि कथा” के प्रसाद एवं श्री कल्कि धाम का अंग-वस्त्रम भेंट करने का “सौभाग्य”
प्राप्त हुआ. @PMOIndia pic.twitter.com/tLOivXbtDH
