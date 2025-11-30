Language
    रिश्तों की आड़ में रची खौफनाक कहानी: पूरी रात छाने खेत, एक लाश मिलने के बाद दूसरे किशाेर की तलाश में बहजोई पुलिस

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:28 AM (IST)

    बहजोई में एक रिश्तेदार द्वारा दो भाइयों के अपहरण के मामले में पुलिस रात भर तलाश करती रही। एक किशोर का शव मिला है, जबकि दूसरा लापता है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही हैं। आरोपी के मोबाइल का इस्तेमाल न करने से तलाश मुश्किल हो रही है।

    खेत में छानबीन करती पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। बहजोई क्षेत्र में रिश्तों की आड़ में रची गई इस खौफनाक वारदात में पुलिस पूरी रात दबिश देती रही और खेत और खलियान में तलाशती रही, लेकिन दूसरे किशोर का सुराग नहीं मिल पाया है और मुख्य आरोपित भी अब तक फरार है।

    पूरी रात तलाश, छान मारे खेत गन्ने की फसलें, पुलिस को नहीं मिली कामयाबी


    विदित रहे कि बहजोई थाना क्षेत्र के दो सगे भाइयों को धनारी क्षेत्र के एक गांव से उनकी ननिहाल में शादी में बरात में ले जाने के बहाने उनके ही मौसेरे भाई ने उठाया था, जिसमें से एक 16 वर्षीय किशोर का शव बरामद हुआ है। उसका छोटा भाई अभी तक लापता है।

    एक किशोर का शव मिलने के बाद दूसरे किशोर की खोज तेज

    पुलिस की कई टीमें, एसओजी और सर्विलांस समेत अलग-अलग जिलों में लगातार दबिश दे रही हैं और सभी संबंधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है लेकिन न तो मुख्य आरोपित पकड़ा गया है और न ही उसके साथ शामिल अन्य आरोपी गिरफ्त में आए हैं।

    मुख्य आरोपित अब तक फरार

    पुलिस को यह भी पता चला है कि मुख्य आरोपित ने दो दिन तक कुछ परिचितों के यहां शरण ली थी जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है क्योंकि आरोपित अब मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहा है जिसकी वजह से पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है।