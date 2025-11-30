रिश्तों की आड़ में रची खौफनाक कहानी: पूरी रात छाने खेत, एक लाश मिलने के बाद दूसरे किशाेर की तलाश में बहजोई पुलिस

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। बहजोई क्षेत्र में रिश्तों की आड़ में रची गई इस खौफनाक वारदात में पुलिस पूरी रात दबिश देती रही और खेत और खलियान में तलाशती रही, लेकिन दूसरे किशोर का सुराग नहीं मिल पाया है और मुख्य आरोपित भी अब तक फरार है।

पूरी रात तलाश, छान मारे खेत गन्ने की फसलें, पुलिस को नहीं मिली कामयाबी

विदित रहे कि बहजोई थाना क्षेत्र के दो सगे भाइयों को धनारी क्षेत्र के एक गांव से उनकी ननिहाल में शादी में बरात में ले जाने के बहाने उनके ही मौसेरे भाई ने उठाया था, जिसमें से एक 16 वर्षीय किशोर का शव बरामद हुआ है। उसका छोटा भाई अभी तक लापता है।

एक किशोर का शव मिलने के बाद दूसरे किशोर की खोज तेज पुलिस की कई टीमें, एसओजी और सर्विलांस समेत अलग-अलग जिलों में लगातार दबिश दे रही हैं और सभी संबंधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है लेकिन न तो मुख्य आरोपित पकड़ा गया है और न ही उसके साथ शामिल अन्य आरोपी गिरफ्त में आए हैं।