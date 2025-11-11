Language
    रात भर तलाश करती रही पुलिस… नहीं लगा सुराग, फिल्मी स्टाइल में नदी में कूद गया था चोर

    By Dilip Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    पुलिस ने रात भर चोर को ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चोर एक फिल्मी अंदाज में नदी में कूदकर भाग गया। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला और वह अभी भी फरार है।

    जागरण संवाददाता, संभल। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र से चोरी हुए ट्रक का पीछा करते-करते फिरोजपुर पुल पर जब पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपित ट्रक छोड़कर सीधे सोतनदी में छलांग लगाकर फरार हो गया।

    हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस ने रात के बाद मंगलवार को दिन में भी नदी व आसपास के जंगलों में सर्च अभियान चलाया लेकिन, आरोपित का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जबकि ट्रक को कुंदरकी पुलिस अपने साथ ले गई।

    बता दें कि मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव शेखूपुर सिट्टू निवासी शाने रब का ट्रक घर के बाहर खड़ा था। जब वह दुकान से सामान लेकर लौट रहे थे, तभी उन्होंने अपने ट्रक को तेज रफ्तार में जाते देखा। शाने रब ने काफी प्रयास कर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपित ने ट्रक नहीं रोका।

    उन्होंने तुरंत कुंदरकी पुलिस को इसकी सूचना दी और जीपीएस सिस्टम के जरिये अपनी कार से ट्रक का पीछा करने लगे। सूचना पर कुंदरकी पुलिस ने मैनाठेर कोतवाली पुलिस को अलर्ट किया। मैनाठेर पुलिस ने बेरियर लगाकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपित ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी और तेज रफ्तार से सिरसी की ओर भाग निकला।

    सिरसी में भी उसने बेरियर तोड़ दिया और संभल की ओर निकल गया। इस बीच हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने फिरोजपुर पुल पर घेराबंदी की। पुलिस ने ट्रक को रोकने में सफलता तो पा ली लेकिन, आरोपित ट्रक रोककर अचानक पुल से करीब 50 फीट नीचे सोतनदी में छलांग लगाकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया।

    मौके पर पहुंची कुंदरकी पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया है। वहीं, हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस ने मंगलवार को भी आसपास के जंगलों, खेतों और नदी किनारे सर्च अभियान चलाया, लेकिन आरोपित का कोई पता नहीं चला।

    सीओ आलोक कुमार भाटी का कहना है कि ट्रक को कुंदरकी पुलिस ले गई और आरोपित की तलाशी के लिए रात भर हजरतनगर गढ़ी पुलिस ने अभियान चलाया। आरोपित फरार है।