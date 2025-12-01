Language
    बहजोई अपहरण और हत्या केस: 7वें दिन भी पुलिस बेसुराग, एक भाई का शव मिला और दूसरा अब भी लापता

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:17 AM (IST)

    धनारी क्षेत्र में दो सगे भाइयों के अपहरण और एक की हत्या के मामले में सातवें दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मौसेरा भाई दोनों को धोखे से ले गया था। अवैध संबंधों के विरोध के चलते उसने इस साजिश को अंजाम दिया। बड़े भाई का शव मिल चुका है, जबकि छोटा भाई अभी भी लापता है। पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं।

    पुलिस टीम।

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। धनारी क्षेत्र में दो सगे भाइयों के अपहरण और एक की हत्या के मामले में सातवें दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। धनारी क्षेत्र के एक गांव से मौसेरा भाई दोनों को बाइक पर धोखे से ले गया था। अवैध संबंधों का विरोध करने पर रंजिश रखते हुए आरोपित ने यह साजिश रची थी। बड़े भाई का शव रजपुरा क्षेत्र में मिल चुका है जबकि छोटा भाई अभी भी लापता है।

    पांच टीमें लगातार तलाश में

    आरोपित मूल रूप से बदायूं जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के रहने वाला हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की पांच टीमें लगातार लगाई गई हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। आरोपित फरार है और उसके कई जिलों में छिपे होने की आशंका पर पुलिस ने दायरा बढ़ाकर दबिशें तेज कर दी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार तकनीकी इनपुट मिल रहे हैं जिनसे कड़ियां जुड़ रही हैं, पर अभी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्वजन चिंता में डूबे हुए हैं।

    सीओ ड. प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर छोटे भाई को तलाश लिया जाएगा, हालांकि लगातार बीत रहे समय ने चिंता और बढ़ा दी है।