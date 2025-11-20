Language
    पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के खि‍लाफ केस दर्ज

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    संवाद सूत्र, मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस भर्ती में चयनित कराने के नाम पर झांसा देकर युवक से 10 लाख रुपये हड़प लिए और बाद में रुपये मांगने पर घर में घुसकर मारपीट की। मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दो नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    थाना क्षेत्र के गांव धकतौड़ा मालीपुर निवासी कौशिंद ने बताया कि यूपी पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। गांव के ही दो लोगों ने भरोसे में लेकर कहा था कि तैयारी से कुछ नहीं होता। बिना सांठगांठ के नौकरी नहीं मिलती। बताया कि उनकी पुलिस अधिकारियों से अच्छी सेटिंग हो चुकी है और 15 लाख रुपये में उसका चयन हो जाएगा।

    पीड़ित ने बताया कि अक्टूबर 2024 को सुबह दौड़ लगाने निकला तो दोनों आरोपितों ने फिर से कहा कि उसका पुलिस भर्ती पेपर 23 अगस्त 2024 को है। उससे पहले पूरे रुपये देने होंगे। उन पर भरोसा कर कोशिंद्र ने अपनी मां और बहनोई से बात की। बताया कि पिता न होने के कारण आर्थिक तंगी थी, बावजूद इसके बहनोई से 9 लाख रुपये नकद और बैंक से एक लाख रुपये कर्ज लेकर उसने कुल 10 लाख रुपये की व्यवस्था की।

    20 अगस्त 2024 को अपनी मां के सामने घर पर ही आरोपितों को 10 लाख रुपये दे दिए। कहा कि चयन के बाद शेष 5 लाख रुपये ले लेंगे। पीड़ित परीक्षा देने गया, लेकिन परिणाम आने पर उसका चयन नहीं हुआ। रुपये वापस मांगे तो आरोपितों ने कहा कि रुपये अधिकारियों को दे रखे हैं और लौटने में समय लगेगा। बार-बार मांगने पर नौ अप्रैल 2025 को केवल चार लाख रुपये उसके खाते में भेजे गए और बाकी जल्द देने का आश्वासन दिया गया।

    आरोप है कि 22 सितंबर 2025 की सुबह बलवीर, राजीव और तीन अज्ञात व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ उसके घर पहुंचे। गाली-गलौज की और विरोध करने पर कोशिंद्र व उसकी मां के साथ मारपीट की। शोर सुनकर मुहल्ले के लोग मौके पर आ गए। तब आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक राजीव मलिक ने मुकदमा दर्ज करने की पुष्टि की है।