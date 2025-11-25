Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल के मुसाफिर खाने में रह रहे 10 बाहरी लोगों से पुलिस ने की पूछताछ, दस्तावेजों की जांच कर छोड़ा

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    संभल में बाहर से आकर रह रहे लोगों की पहचान व सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हसनपुर रोड स्थित मुसाफिर खाना सहित कई स्थानों पर सत्यापन अभियान चलाया। इसमें विभिन्न जिलों के 10 लोग मिले, जो व्यापार के लिए शहर में रुके हुए थे। पुलिस ने इनके दस्तावेजों की जांच कर उनसे जानकारी करने के बाद छोड़ दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, संभल। जनपद में बाहर से आकर रह रहे लोगों की पहचान व सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हसनपुर रोड स्थित मुसाफिर खाना सहित कई स्थानों पर सत्यापन अभियान चलाया। इसमें विभिन्न जिलों के 10 लोग मिले, जो व्यापार के लिए शहर में रुके हुए थे। पुलिस ने इनके दस्तावेजों की जांच कर उनसे जानकारी करने के बाद छोड़ दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनपद में बाहर से आकर रह रहे लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत मंगलवार को कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर रोड स्थित मुसाफिर खाने में 10 बाहरी लोग मिले। इनमें से कुछ लोग तो तीन महीने से वहीं रुके हुए थे, जबकि कुछ लोग एक सप्ताह पहले ही यहां आए थे।

    दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस अभियान में पुलिस ने सभी लोगों के आधार कार्ड देखकर उनकी पहचान सत्यापित की। मुसाफिर खाने में रुके लोग अमरोहा, शाहजहांपुर, मेरठ और सहारनपुर जिलों के थे। ये लोग सर्दी के मौसम में गांव और शहर क्षेत्रों में घूमकर व्यापार करते हैं। इनमें सुरमा बेचने वाले और दवाई विक्रेता शामिल थे।

    पुलिस ने सभी से पूरा सहयोग मिलने की बात कही। सहारनपुर निवासी फिरोज ने बताया कि वह तीन-चार महीने से रुके हैं और दवाई बेचते हैं। उन्होंने आधार कार्ड दिखाकर अपनी पहचान स्पष्ट की। शाकिर ने बताया कि वह सुरमा बेचने का काम करते हैं और तीन दिन पहले शहर आए हैं। उनके साथ आए अन्य लोगों-शमशाद, आसिफ, नजीम, इश्तियाक, फरियाद, अल्ताफ, दीन मोहम्मद, दिलशाद और फिरोज का भी पुलिस ने सत्यापन किया।

    पुलिस ने मुसाफिर खाना सहित सभी ठहरने वाले स्थानों के संचालकों को निर्देश दिए कि वे बाहरी लोगों के आधार कार्ड की प्रति रखें और तुरंत थाने को सूचना दें।