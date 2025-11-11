कच्ची जमानत के नाम पर 20 हजार की रिश्वत लेते चौकी प्रभारी गिरफ्तार, बिचौलिया भी दबोचा

जागरण संवाददाता, संभल। जमीन खरीद में धोखाधड़ी करने के मामले में दर्ज मुकदमे से नाम निकलवाने, जेल जाने से बचाने और कच्ची जमानत के नाम पर आरोपित से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए हरिबाबा बांध के चौकी प्रभारी राकेश सिंह यादव को मुरादाबाद से पहुंची एंटी करप्शन टीम ने रंगेहाथ पकड़ा है।

इस दौरान बिचौलिया भी दबोचा गया। इस कार्रवाई से हलचल मच गई।दोनों को दबोचनेे के बाद टीम उन्हें थाने लेकर पहुंची। वहां पर लिखापढ़ी की गई। रजपुरा थाने की हरिबाबा बांध के चौकी पर दारोगा राकेश सिंह यादव प्रभारी थे। वह 23 जून 2025 को रजपुरा के गांव गवां के रहने वाले सुकेशचंद की तरफ से दर्ज कराए गए जमीन खरीद में धोखाधड़ी के मुकदमे की विवेचना कर रहे थे। सुकेश चंद ने अमरोहा जिले थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव करनपुर निवासी जयपाल सिंह से जमीन खरीदी थी।

बैनाते के समय पर अपनी पत्नी के सामने पांच लाख रुपये भी दिये थे। इस मामले में जयपाल के साथ आदमपुर के गांव देहरी खादर निवासी सुखवीर और दढ़ियाल निवासी रामनायण व अवनेश भी शामिल थे। आरोप है कि बाद में पता चला कि वह जमीन जयपाल की नहीं, बल्कि उसकी चाची चंपा की है और जयपाल सहित इन लोगों ने मिलकर उसकी फर्जी विरासत करवा ली और फिर बेच दिया। यह खेल पकड़ा जाने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

अब इस मामले में सुखवीर खुद को बचाने के लिए पुलिस के पास चक्कर लगा रहा था। मंगलवार की शाम को सुखवीर ने बिचौलिया गांव मौलनपुर डांडा निवासी इकबाल यादव के जरिये 20 हजार रुपये की रिश्वत प्रकरण की विवेचना कर रहे चाैकी प्रभारी राकेश सिंह यादव को दी।

इसी बीच मौके पर पहुंची प्रभारी निरीक्षक कृष्ण अवतार के नेतृत्व में एंटी करप्शन टीम ने आरोपित दारोगा को 20 हजार की रिश्वत के साथ चौकी में ही रंगेहाथों पकड़ लिया। बिचौलिया को भी दबोच लिया गया। फिर दोनों को थाने ले गए।