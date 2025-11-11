Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कच्ची जमानत के नाम पर 20 हजार की रिश्वत लेते चौकी प्रभारी गिरफ्तार, बिचौलिया भी दबोचा

    By Sorav Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    संभल में एंटी करप्शन टीम ने हरिबाबा बांध चौकी प्रभारी राकेश सिंह यादव को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह रिश्वत जमीन खरीद में धोखाधड़ी के मामले में नाम निकलवाने के लिए दी जा रही थी। पुलिस ने बिचौलिया को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, संभल। जमीन खरीद में धोखाधड़ी करने के मामले में दर्ज मुकदमे से नाम निकलवाने, जेल जाने से बचाने और कच्ची जमानत के नाम पर आरोपित से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए हरिबाबा बांध के चौकी प्रभारी राकेश सिंह यादव को मुरादाबाद से पहुंची एंटी करप्शन टीम ने रंगेहाथ पकड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान बिचौलिया भी दबोचा गया। इस कार्रवाई से हलचल मच गई।दोनों को दबोचनेे के बाद टीम उन्हें थाने लेकर पहुंची। वहां पर लिखापढ़ी की गई।

    रजपुरा थाने की हरिबाबा बांध के चौकी पर दारोगा राकेश सिंह यादव प्रभारी थे। वह 23 जून 2025 को रजपुरा के गांव गवां के रहने वाले सुकेशचंद की तरफ से दर्ज कराए गए जमीन खरीद में धोखाधड़ी के मुकदमे की विवेचना कर रहे थे। सुकेश चंद ने अमरोहा जिले थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव करनपुर निवासी जयपाल सिंह से जमीन खरीदी थी।

    बैनाते के समय पर अपनी पत्नी के सामने पांच लाख रुपये भी दिये थे। इस मामले में जयपाल के साथ आदमपुर के गांव देहरी खादर निवासी सुखवीर और दढ़ियाल निवासी रामनायण व अवनेश भी शामिल थे।

    आरोप है कि बाद में पता चला कि वह जमीन जयपाल की नहीं, बल्कि उसकी चाची चंपा की है और जयपाल सहित इन लोगों ने मिलकर उसकी फर्जी विरासत करवा ली और फिर बेच दिया। यह खेल पकड़ा जाने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

    अब इस मामले में सुखवीर खुद को बचाने के लिए पुलिस के पास चक्कर लगा रहा था। मंगलवार की शाम को सुखवीर ने बिचौलिया गांव मौलनपुर डांडा निवासी इकबाल यादव के जरिये 20 हजार रुपये की रिश्वत प्रकरण की विवेचना कर रहे चाैकी प्रभारी राकेश सिंह यादव को दी।

    इसी बीच मौके पर पहुंची प्रभारी निरीक्षक कृष्ण अवतार के नेतृत्व में एंटी करप्शन टीम ने आरोपित दारोगा को 20 हजार की रिश्वत के साथ चौकी में ही रंगेहाथों पकड़ लिया। बिचौलिया को भी दबोच लिया गया। फिर दोनों को थाने ले गए।

    सीओ गुन्नौर आलोक सिद्धू ने बताया कि चौकी प्रभारी व बिचौलिया को एंटी करप्शन टीम ने 20 हजार की रिश्वत के साथ पकड़ा है। टीम द्वारा तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। बाद में यह केस ट्रांसफर हो जाएगा।