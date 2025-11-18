प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त होगी जारी, यूपी के इस जिले के 3.39 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

Language
    By Shiv Narayan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:09 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले के किसानों के खातों में बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आज दोपहर एक बजे से तीन बजे तक बहजोई स्थित कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष हस्तांतरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा जाएगा। यह प्रसारण तमिलनाडु राज्य के कोयंबटूर से किया जाएगा।

    इस बार जिले के किसानों 3.39 लाख को योजना की 21वीं किस्त प्राप्त होगी, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने समय से अपनी फार्मर आईडी बनवा ली होगी, क्योंकि विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि बड़ी संख्या में किसान फार्मर आईडी बनवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि भविष्य में इसी आधार पर पात्रता तय की जाएगी कृषि विभाग ने आधार सत्यापन बैंक लिंकिंग और डाटा शुद्धता की प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली है और गांव स्तर पर जागरूकता एवं सूचना प्रसार भी सक्रिय रूप से किया गया है, ताकि लाभार्थी प्रक्रिया से जुड़े रहें और किसी को समस्या न हो।

    उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले के 3.39 लाख किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह योजना सीधे किसान की आर्थिक मजबूती से जुड़ी है। विभाग ने सभी पात्र किसानों की जानकारी को सुरक्षित और अपडेटेड करने का कार्य समय से पूरा किया है, लेकिन भविष्य की किस्तों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। इसलिए सभी किसान जल्द से जल्द अपनी आईडी बनवा लें ताकि उनका लाभ निर्बाध जारी रह सके।