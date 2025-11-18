प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त होगी जारी, यूपी के इस जिले के 3.39 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले के किसानों के खातों में बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आज दोपहर एक बजे से तीन बजे तक बहजोई स्थित कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष हस्तांतरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा जाएगा। यह प्रसारण तमिलनाडु राज्य के कोयंबटूर से किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बार जिले के किसानों 3.39 लाख को योजना की 21वीं किस्त प्राप्त होगी, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने समय से अपनी फार्मर आईडी बनवा ली होगी, क्योंकि विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि बड़ी संख्या में किसान फार्मर आईडी बनवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि भविष्य में इसी आधार पर पात्रता तय की जाएगी कृषि विभाग ने आधार सत्यापन बैंक लिंकिंग और डाटा शुद्धता की प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली है और गांव स्तर पर जागरूकता एवं सूचना प्रसार भी सक्रिय रूप से किया गया है, ताकि लाभार्थी प्रक्रिया से जुड़े रहें और किसी को समस्या न हो।