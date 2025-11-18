PM Kisan Nidhi 21st Installment: संभल में 3.39 लाख किसानों के खाते में आएगा 21वां किस्त का पैसा
संभल जिले के 3.39 लाख किसानों के खातों में कल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। बहजोई में कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तांतरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। विभाग ने फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है, इसलिए सभी किसान जल्द से जल्द अपनी आईडी बनवा लें।
जागरण संवाददाता, संभल। जिले के किसानों के खातों में कल यानी कि बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कल दोपहर एक बजे से तीन बजे तक बहजोई स्थित कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष हस्तांतरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा जाएगा।
यह प्रसारण तमिलनाडु राज्य के कोयंबटूर से किया जाएगा। इस बार जिले के किसानों 3.39 लाख को योजना की 21वीं किस्त प्राप्त होगी लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने समय से अपनी फार्मर आईडी बनवा ली होगी।
उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले के 3.39 लाख किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह योजना सीधे किसान की आर्थिक मजबूती से जुड़ी है।
विभाग ने सभी पात्र किसानों की जानकारी को सुरक्षित और अपडेटेड करने का कार्य समय से पूरा किया है लेकिन, भविष्य की किस्तों के लिए फार्मर आइडी अनिवार्य होगी। इसलिए सभी किसान जल्द से जल्द अपनी आइडी बनवा लें।
