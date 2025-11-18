PM Kisan Nidhi 21st Installment: संभल में 3.39 लाख किसानों के खाते में आएगा 21वां किस्त का पैसा

जागरण संवाददाता, संभल। जिले के किसानों के खातों में कल यानी कि बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कल दोपहर एक बजे से तीन बजे तक बहजोई स्थित कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष हस्तांतरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह प्रसारण तमिलनाडु राज्य के कोयंबटूर से किया जाएगा। इस बार जिले के किसानों 3.39 लाख को योजना की 21वीं किस्त प्राप्त होगी लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने समय से अपनी फार्मर आईडी बनवा ली होगी।