वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर विपक्ष क्यों है परेशान ? निदेशक गुलाम मोहम्मद ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, सरायतरीन (संभल)। कस्बा हयातनगर में एक कार्यक्रम में आए उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड निगम लिमिटेड के निदेशक गुलाम मोहम्मद ने संभल में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नया बिल इन कब्जों को हटाने के लिए लाया गया है। बिल लागू होने के बाद अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। बोले, विपक्ष इसलिए परेशान है, क्योंकि उनके लोगों के वक्फ संपत्तियों पर कब्जे हैं।

मुस्लिम समाज द्वारा बिल के विरोध पर गुलाम मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया संशोधन नहीं है बल्कि ऐसे प्रावधान पहले भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ का उद्देश्य गरीबों, जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था।



1.25 लाख वक्फ संपत्तियों को वक्फ माफियाओं ने हड़प लिया निदेशक ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की 1.25 लाख वक्फ संपत्तियों को वक्फ माफियाओं ने हड़प लिया है। इससे किसी भी गरीब, जरूरतमंद या विधवा को कोई लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि इसी कारण यह नया बिल लाया गया है। गुलाम मोहम्मद ने सवाल किया कि वक्फ माफियाओं की नीयत खराब होने के कारण आज तक वक्फ की जमीन पर कोई डिस्पेंसरी, अस्पताल, विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या मदरसा क्यों नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि माफियाओं ने गरीबों और जरूरतमंदों के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है।

उन्होंने विश्वास दिलाया कि बिल लागू होने के बाद सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और गरीबों को उनका हक मिलेगा। कहा कि विपक्ष की उथल-पुथल से नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों पर अधिकांश कब्जे विपक्ष के लोगों और उनके गुर्गों ने किए हैं। जिससे मुस्लिम समाज को आर्थिक नुकसान हुआ है।