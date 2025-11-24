Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संवेदनशील इलाकों में PAC और RAF तैनात, सड़कों पर निकले DM-SP, संभल हिंसा के एक साल पर कड़ी सुरक्षा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    संभल में जामा मस्जिद में अधिवक्ता सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की पहली वर्षगांठ पर पुलिस प्रशासन सतर्क है। शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और डीएम व एसपी ने पैदल मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में पीएसी और आरआरएफ के जवान तैनात हैं, और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शहर की सड़कों पर निकले डीएम और एसपी।

    संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। जामा मस्जिद में एडवोकेट सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को एक आज एक वर्ष पूरा होने पर संभल पुलिस प्रशासन पहले से अधिक सतर्क दिखा। शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पीएसी व आरएएफ के जवान हर महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात कर दिए गए हैं और अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभालते हुए हालात का जायजा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिंसा को हुआ एक वर्ष, डीएम एसपी ने किया पैदल मार्च

    जामा मस्जिद में एडवोकेट सर्वे के दौरान हुई हिंसा की आज पहली बरसी है। इस मौके पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में पीएसी और आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।

    sp at satyavarat choki


    आज के दिन ही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की थी हिंसा

    डीएम डॉ. राजेन्द्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने भी सुरक्षा व्यवस्था का खुद निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च किया। बाजारों में जाकर दुकानदारों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मार्च के बाद जिला प्रशासन और पुलिस टीम सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंची, जहां अधिकारियों ने तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और सुरक्षा तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया।

    शहर में सात सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

    शहर में सात सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रख रहे हैं। साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से लगातार फुटेज मॉनिटर की जा रही है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल को तुरंत पकड़ा जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है।