डीएम व एसपी आवास पर पहुंचेंगे निरंजन पीठाधीश्वर, कलक्ट्रेट मैदान पर वीआईपी ड्यूटी तैनात

जागरण संवाददाता, संभल। संभल में चल रहे कल्कि महोत्सव में निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि का आगमन है, वे दिल्ली से हेलीकाप्टर द्वारा संभल के कल्कि धाम पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।

कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे उनका हेलीकाप्टर बहजोई स्थित कलक्ट्रेट के निकट बड़े मैदान में बने हेलीपैड पर उतरेगा जहां प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी ड्यूटी तैनात की है।

हेलीपैड से सीधे वह डीएम आवास और एसपी आवास पहुंचेंगे, जहां जिला प्रशासन के साथ भेंट और परिचर्चा होगी। यहां से वे शाम को हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर कलक्ट्रेट मैदान और आवासीय क्षेत्र के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है।