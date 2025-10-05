संभल सांसद के पिता जैसे ही घर से निकले तो दारोगा उनकी गाड़ी में क्यों बैठ गए? सुबह ही घर पहुंच गई थी पुलिस

बरेली जाने की घोषणा के बाद संभल में सांसद के पिता को पुलिस ने रोका। प्रशासन ने बरेली में धारा 163 लागू की है जिसके चलते उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस सांसद के आवास पर तैनात रही और उनके साथ नमाज पढ़ने भी गई। सांसद के पिता ने बरेली के हालात का जायजा लेने की बात कही थी।

जागरण संवाददाता, संभल। बरेली जाने के लिए सांसद के पिता ने घोषणा की तो जानकारी पुलिस को हुई, जिसके बाद रविवार सुबह से ही पुलिस ने सांसद आवास पर डेरा डाल दिया था। जहां दोपहर को जैसे ही सांसद के पिता घर से निकले तो एक दारोगा व एक सिपाही उनकी गाड़ी में बैठ गए। पुलिस ने बताया कि सांसद के पिता नमाज पढ़ने के लिए गए थे।

बरेली में हुई हिंसा के बाद से वहां सुरक्षा व शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से धारा 163 लागू कर दी गई थी, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भीड़भाड़ एकत्र न हो और जल्द से जल्द वहां पर स्थिति सामान्य हो सके। इसी के चलते शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को भी बरेली जाने से रोक दिया गया था, जिसमें संभल सांसद जिया उर्रहमान बर्क भी शामिल थे।

रविवार को सांसद के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने भी बरेली जाने और वहां लोगों से मुलाकात की घोषणा की थी। इसकी जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आ गई और खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया। इतना ही नहीं पुलिस ने सांसद के आवास पर डेरा डाल दिया। जहां सुबह से ही पुलिस टीम बैठे हुए नजर आयी।

दोपहर को करीब दो बजे सांसद के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क आवास से उतर कर आये और जैसे ही घर से बाहर निकले तो वहां पर बैठे पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद पुलिस टीम उनके साथ हो गई। जहां मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क अपनी गाड़ी में बैठे तो दो दारोगा व दो पुलिस कर्मी भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गए।