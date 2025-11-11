Language
    बहजोई के बेरीखेड़ा गांव में मिट्टी धंसने से मां-बेटी घायल, पांच दिन में दूसरा हादसा

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बहजोई के बेरीखेड़ा गांव में मिट्टी धंसने से मां-बेटी घायल हो गईं। यह घटना पिछले पांच दिनों में हुई दूसरी घटना है। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वे प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बेरीखेड़ा में मिट्टी खोदते समय एक और हादसा हो गया। जिसमें मां-बेटी मिट्टी के नीचे दब गईं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मिट्टी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पांच दिन में यह दूसरा हादसा है।

    घटना के अनुसार बेरीखेड़ा की कमलेश और उनकी बेटी कंचन मिट्टी खोदने गई तुम दोपहर में दोनों मिट्टी खोदने का कार्य कर रही थीं तभी अचानक मिट्टी धंस गई और दोनों दब गईं। ग्रामीणों ने तत्काल मदद कर दोनों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। जहां से हालत गंभीर होने पर संभल रेफर किया गया, लेकिन स्वजन उन्हें किसी निजी अस्पताल ले गए।

    यह हादसा जिले में मिट्टी धंसने की घटनाओं की पुनरावृत्ति है। इससे पांच दिन पहले भी इसी तरह की एक घटना में ग्रामीण घायल हुए थे, बावजूद इसके क्षेत्र में लोगों में जागरूकता का अभाव बना हुआ है। लगातार छठवें दिन फिर ऐसी दुर्घटना ने यह साबित कर दिया कि सुरक्षा उपायों और सावधानियों की अनदेखी अब भी जारी है। बहजोई प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि इस हादसे की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।