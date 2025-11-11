बहजोई के बेरीखेड़ा गांव में मिट्टी धंसने से मां-बेटी घायल, पांच दिन में दूसरा हादसा

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बेरीखेड़ा में मिट्टी खोदते समय एक और हादसा हो गया। जिसमें मां-बेटी मिट्टी के नीचे दब गईं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मिट्टी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पांच दिन में यह दूसरा हादसा है।

घटना के अनुसार बेरीखेड़ा की कमलेश और उनकी बेटी कंचन मिट्टी खोदने गई तुम दोपहर में दोनों मिट्टी खोदने का कार्य कर रही थीं तभी अचानक मिट्टी धंस गई और दोनों दब गईं। ग्रामीणों ने तत्काल मदद कर दोनों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। जहां से हालत गंभीर होने पर संभल रेफर किया गया, लेकिन स्वजन उन्हें किसी निजी अस्पताल ले गए।