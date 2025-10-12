गोद भराई और शगुन के बाद लड़का पक्ष ने किया शादी से इनकार, दहेज के लालचियों पर केस दर्ज

संसू, बनियाठेर/संभल। थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव खेड़ा खास निवासी एक व्यक्ति ने मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र के गांव खरगपुर बाजे निवासी लोगों पर बेटी की गोद भराई व लड़के का टीका होने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

दहेज की मांग पूरी न होने पर गोद भराई के बाद शादी से इनकार, मुकदमा दर्ज

पीड़ित गांव खेड़ा खास निवासी राजीव कुमार ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के गांव खरगपुर निवासी विशाल पुत्र अशोक के साथ तय की थी। इस दौरान उन्होंने लड़के का टीका और लड़के वालों ने खोद भराई की, लेकिन बाद में लड़के वाले दहेज की मांग बढाने लगे। उसके बड़ी मांग पूरी करने से मना कर दिया। तो लड़का पक्ष ने शादी करने से इंकार कर दिया।